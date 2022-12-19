Челябинский вытрезвитель ждет наплыва клиентов в новогодние праздники

Для отрезвления челябинцев в центре оборудовано 20 коек-мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В вытрезвителе Челябинска ждут наплыва клиентов на новогодние праздники и усилят контроль, чтобы избежать внештатных ситуаций. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора МКУ «Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения» Василий Пудов.

«В Новый год мы также работаем круглосуточно и усиливаем контроль, чтобы избежать внештатных ситуаций. Я бы не стал заявлять, что из-за праздников настанет ажиотаж, но прибавление клиентуры точно будет», — рассказал URA.RU Пудов.

Замдиректора отметил, что центр — это не классический советский вытрезвитель, куда насильно помещали пьяных. Социальное упреждение может оказывать свои услуги, только если клиент даст свое согласие. Клиентуру для учреждения по заключенному договору поставляют экстренные службы: скорая помощь и УМВД города. Доставляют на отрезвление как женщин, так и мужчин, но представителей сильного пола всегда больше. В среднем на десять мужчин приходится две женщины.

«В нашем центре 20 коек-мест, есть отдельные комнаты для мужчин и женщин. И заполняемость зависит даже от погоды. Если на улице мороз, то мы спасение для тех, кто не рассчитал свои силы. У нас есть книга жалоб и предложений, родственники и наши постояльцы там целые оды пишут в благодарность за помощь», — добавил замдиректора.

В центре не берут деньги за ночевку и отрезвление. Из устава организации даже убрали слова «оказание платных услуг», поскольку опыт работы показал коммерческую бесперспективность данного направления — клиенты категорически отказывались оплачивать пребывание и ночевку.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU отметили, что в преддверии новогодних праздников полиция перейдет на усиленный режим несения службы. Совместно с ЧОП и народной дружиной они будут патрулировать места массового пребывания граждан. Особое внимание полицейские уделят проверке заведений, реализующих алкоголь на розлив, а также паркам, скверам и площадям. Все выявленные пьяные граждане будут удаляться из публичных мест.