В ХМАО составили рейтинг самых полезных и бесполезных покупок года

Покупка одежды стала самой бесполезной тратой денег в 2022 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители ХМАО назвали в 2022 году в числе лучших способов потратить деньги покупку смартфонов, бытовой техники и путешествия. Опрос провели аналитики портала Superjob.

«Лучшей покупкой 2022 года каждый десятый житель Югры назвал электронное устройство. Для 7% опрошенных самой полезной стала покупка одежды и обуви. По 6% респондентов радуются удачно купленным турпутевкам и бытовой технике», — сообщают специалисты. На первом месте среди бесполезных покупок жители ХМАО назвали траты на одежду и обувь.

Мужчины в уходящем году были довольны покупкой гаджетов, бытовой техники и спорттоваров, а женщины радовались выгодным путевкам и приобретению мебели. «Среди других полезных приобретений жители Югры называли телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности и прочее. В числе бесполезных покупок жители называют покупку фитнес-абонементов, курсов, подарков, рюкзаков, сигарет и посуды. Каждый четвертый житель ХМАО не смог назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году», — уточняют специалисты Superjob. Удержаться от лишних трат и не покупать ненужные вещи в уходящем году смогли 49% югорчан.

Ранее URA.RU писало о планах компаний в ХМАО отказаться от подарков партнерам. По данным портала Superjob, две трети организаций не планируют ничего дарить на Новый год корпоративным клиентам и партнерам.