Свердловские таксисты нашли способ обхитрить «Яндекс»

22 декабря 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Свердловские таксисты будут просить клиентов отменять заказы, чтобы не платить агрегатору комиссию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области таксисты нашли способ, как обхитрить агрегатор «Яндекс.Такси» и заработать больше в преддверии Нового года. Таксисты будут просить клиентов отменять заказы. Выгода водителя заключается в том, что с отмененного заказа не нужно будет платить комиссию агрегатору. Об этом URA.RU рассказали таксисты на условиях анонимности. «К сожалению, нынче таксисты зарабатывают мало. Если нет своего авто, то нужно платить за аренду ТС автопарку. Потом агрегатору „Яндекс.Такси“ и компании, которая в итоге переводит заработанные деньги. Плюс ко всему, таксисты на свои деньги заправляют машину, платят за парковку и мойку. И чтобы хоть как-то заработать в преддверии Нового года, придется идти на хитрость. Водители такси будут просить отменять заказы, чтобы не платить агрегатору. Таким образом, всю сумму за заказ получит водитель. В итоге получится приличная экономия», — поделились свердловские таксисты. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси». На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что свердловчане жалуются на выросшие цены на такси. Стоимость поездок выросла в несколько раз из-за сложной дорожной ситуации на фоне снегопада и заморозков.

В Свердловской области таксисты нашли способ, как обхитрить агрегатор «Яндекс.Такси» и заработать больше в преддверии Нового года. Таксисты будут просить клиентов отменять заказы. Выгода водителя заключается в том, что с отмененного заказа не нужно будет платить комиссию агрегатору. Об этом URA.RU рассказали таксисты на условиях анонимности. «К сожалению, нынче таксисты зарабатывают мало. Если нет своего авто, то нужно платить за аренду ТС автопарку. Потом агрегатору „Яндекс.Такси“ и компании, которая в итоге переводит заработанные деньги. Плюс ко всему, таксисты на свои деньги заправляют машину, платят за парковку и мойку. И чтобы хоть как-то заработать в преддверии Нового года, придется идти на хитрость. Водители такси будут просить отменять заказы, чтобы не платить агрегатору. Таким образом, всю сумму за заказ получит водитель. В итоге получится приличная экономия», — поделились свердловские таксисты. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси». На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что свердловчане жалуются на выросшие цены на такси. Стоимость поездок выросла в несколько раз из-за сложной дорожной ситуации на фоне снегопада и заморозков.