31 октября 2022

Жители ХМАО жалуются на некачественную икру

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Жители Ханты-Мансийска пожаловались на невкусную икру Фото:

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на некачественную красную икру. Соответствующий пост появился в одной из городских групп.

«В банке намешана непонятная кашеобразная масса с запахом рыбьего жира. Может это вообще несъедобно, но никто не проверяет», — пишет анонимный автор в группе «Нетипичный Ханты-Мансийск».

В комментариях ему ответил официальный аккаунт властей региона, что с подобными претензиями нужно обращаться в Роспотребнадзор. А те, в свою очередь, проведут экспертизу и проинформируют о принятых мерах.

Ранее URA.RU рассказывало, что 37% жителей ХМАО назвали самой большой статьей расходов еду и выплату не ипотечных кредитов. Это второй показатель после съема жилья и ипотеки.

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Жители Ханты-Мансийска пожаловались на некачественную красную икру. Соответствующий пост появился в одной из городских групп. «В банке намешана непонятная кашеобразная масса с запахом рыбьего жира. Может это вообще несъедобно, но никто не проверяет», — пишет анонимный автор в группе «Нетипичный Ханты-Мансийск». В комментариях ему ответил официальный аккаунт властей региона, что с подобными претензиями нужно обращаться в Роспотребнадзор. А те, в свою очередь, проведут экспертизу и проинформируют о принятых мерах. Ранее URA.RU рассказывало, что 37% жителей ХМАО назвали самой большой статьей расходов еду и выплату не ипотечных кредитов. Это второй показатель после съема жилья и ипотеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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