Жители ХМАО жалуются на некачественную икру

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на некачественную красную икру. Соответствующий пост появился в одной из городских групп.
«В банке намешана непонятная кашеобразная масса с запахом рыбьего жира. Может это вообще несъедобно, но никто не проверяет», — пишет анонимный автор в группе «Нетипичный Ханты-Мансийск».
В комментариях ему ответил официальный аккаунт властей региона, что с подобными претензиями нужно обращаться в Роспотребнадзор. А те, в свою очередь, проведут экспертизу и проинформируют о принятых мерах.
Ранее URA.RU рассказывало, что 37% жителей ХМАО назвали самой большой статьей расходов еду и выплату не ипотечных кредитов. Это второй показатель после съема жилья и ипотеки.
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