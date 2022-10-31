Жители ХМАО жалуются на некачественную икру

01 ноября 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на невкусную икру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийска пожаловались на некачественную красную икру. Соответствующий пост появился в одной из городских групп. «В банке намешана непонятная кашеобразная масса с запахом рыбьего жира. Может это вообще несъедобно, но никто не проверяет», — пишет анонимный автор в группе «Нетипичный Ханты-Мансийск». В комментариях ему ответил официальный аккаунт властей региона, что с подобными претензиями нужно обращаться в Роспотребнадзор. А те, в свою очередь, проведут экспертизу и проинформируют о принятых мерах. Ранее URA.RU рассказывало, что 37% жителей ХМАО назвали самой большой статьей расходов еду и выплату не ипотечных кредитов. Это второй показатель после съема жилья и ипотеки.

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на некачественную красную икру. Соответствующий пост появился в одной из городских групп. «В банке намешана непонятная кашеобразная масса с запахом рыбьего жира. Может это вообще несъедобно, но никто не проверяет», — пишет анонимный автор в группе «Нетипичный Ханты-Мансийск». В комментариях ему ответил официальный аккаунт властей региона, что с подобными претензиями нужно обращаться в Роспотребнадзор. А те, в свою очередь, проведут экспертизу и проинформируют о принятых мерах. Ранее URA.RU рассказывало, что 37% жителей ХМАО назвали самой большой статьей расходов еду и выплату не ипотечных кредитов. Это второй показатель после съема жилья и ипотеки.