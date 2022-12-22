В Екатеринбурге вынесли приговор «черному риелтору»

Екатеринбургского риелтора посадили на 5 лет за угрозы убийства

23 декабря 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Риелтора посадили на 5 лет за невыносимые условия проживания екатеринбуржцам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге Октябрьский районный суд приговорил «черного риелтора» Виталия Жигарева к пяти годам колонии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по отношению к Виталию Жигареву. В 2013 году совместно со своим братом он принуждал жильца к продаже его доли, демонтировал в квартире входные двери, покрасил пол и стены веществом черного цвета, разливал по квартире жидкость с запахом керосина, уничтожил личные вещи соседа, электроприборы, повредил предметы мебели, вырезал электропроводку, угрожал убийством», — рассказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области. Как говорится в сообщении, братья Жигаревы создавали соседям по квартирам невыносимые условия проживания с 2006 года по 2015 год. Октябрьский районный суд назначил Виталию Жигареву наказания в виде пяти лет лишения свободы. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), частью 1 статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — отметили в пресс-службе. В 2016 году брат осужденного Олег был приговорен к пяти годам лишения свободы. Всего за указанный период в результате незаконных действий братьев Жигаревых пострадал 21 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд приговорил «черного риелтора» Виталия Жигарева к пяти годам колонии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по отношению к Виталию Жигареву. В 2013 году совместно со своим братом он принуждал жильца к продаже его доли, демонтировал в квартире входные двери, покрасил пол и стены веществом черного цвета, разливал по квартире жидкость с запахом керосина, уничтожил личные вещи соседа, электроприборы, повредил предметы мебели, вырезал электропроводку, угрожал убийством», — рассказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области. Как говорится в сообщении, братья Жигаревы создавали соседям по квартирам невыносимые условия проживания с 2006 года по 2015 год. Октябрьский районный суд назначил Виталию Жигареву наказания в виде пяти лет лишения свободы. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), частью 1 статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — отметили в пресс-службе. В 2016 году брат осужденного Олег был приговорен к пяти годам лишения свободы. Всего за указанный период в результате незаконных действий братьев Жигаревых пострадал 21 человек.