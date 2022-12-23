В Магнитогорске разбилась иномарка стоимостью 20 млн рублей. Фото

24 декабря 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Стоимость автомобиля Порш Тайкан оценивается в 20 миллионов рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области автомобиль Порш Тайкан попал в ДТП. Его стоимость оценивается в 20 миллионов рублей, сообщают в соцсетях. «Сегодня на шоссе Космонавтов разбился Порше Тайкан стоимостью около 20 миллионов. Таких автомобилей в городе всего два. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — уточнили в группе «Магнитогорск без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители отмечают, что видели эту машину, водитель которой не соблюдал скоростной режим и часто не пропускал пешеходов. Другие призывают челябинцев не быть злыми и не завидовать, а пожелать владельцу здоровья. В пресс-службе ГИБДД по Челябинской области ответ на запрос URA.RU по факту данного ДТП к моменту подготовки материала не поступил. Ранее челябинцев восхитил один из самый мощных в мире Ferrari, за рулем которого оказался 30-летний парень. Суперкар 812 Superfast был припаркован возле Южно-Уральского государственного аграрного университета. Автомобиль получил серьезные повреждения Группа «Магнитогорск без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

В Магнитогорске Челябинской области автомобиль Порш Тайкан попал в ДТП. Его стоимость оценивается в 20 миллионов рублей, сообщают в соцсетях. «Сегодня на шоссе Космонавтов разбился Порше Тайкан стоимостью около 20 миллионов. Таких автомобилей в городе всего два. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — уточнили в группе «Магнитогорск без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители отмечают, что видели эту машину, водитель которой не соблюдал скоростной режим и часто не пропускал пешеходов. Другие призывают челябинцев не быть злыми и не завидовать, а пожелать владельцу здоровья. В пресс-службе ГИБДД по Челябинской области ответ на запрос URA.RU по факту данного ДТП к моменту подготовки материала не поступил. Ранее челябинцев восхитил один из самый мощных в мире Ferrari, за рулем которого оказался 30-летний парень. Суперкар 812 Superfast был припаркован возле Южно-Уральского государственного аграрного университета.