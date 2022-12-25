Жителям ХМАО назвали даты выплат пенсии перед Новым годом

ПФР: жители ХМАО получат пенсии за январь заранее

Пенсию выплатят 28 и 29 декабря Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жителям ХМАО выплатят январские пенсии и пособия досрочно — 28 и 29 декабря. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России по Югре.

«Выплата пенсий, пособий, ежемесячных… и других социальных выплат, дата которых определена за период 5—10 января 2023 года, через банки будет произведена 28 декабря 2022 года. [Выплаты] за период 18 января 2023 года поступят 29 декабря 2022 года», — говорится в официальном аккаунте окружного ПФР в соцсети «ВКонтакте».

Социальные выплаты, которые жители должны были получить 3 января через банки, перечислят также 29 декабря. Однако пенсии и пособия, которые югорчане получают на почте, начнут выдавать уже с 4 января 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что неработающие пенсионеры из Югры получат дополнительную выплату. По прогнозам, деньги должны были получить 275 тысяч пенсионеров.