25 декабря 2022

Жителям ХМАО назвали даты выплат пенсии перед Новым годом

ПФР: жители ХМАО получат пенсии за январь заранее
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
Пенсию выплатят 28 и 29 декабря Фото:

Жителям ХМАО выплатят январские пенсии и пособия досрочно — 28 и 29 декабря. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России по Югре.

«Выплата пенсий, пособий, ежемесячных… и других социальных выплат, дата которых определена за период 5—10 января 2023 года, через банки будет произведена 28 декабря 2022 года. [Выплаты] за период 18 января 2023 года поступят 29 декабря 2022 года», — говорится в официальном аккаунте окружного ПФР в соцсети «ВКонтакте».

Социальные выплаты, которые жители должны были получить 3 января через банки, перечислят также 29 декабря. Однако пенсии и пособия, которые югорчане получают на почте, начнут выдавать уже с 4 января 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что неработающие пенсионеры из Югры получат дополнительную выплату. По прогнозам, деньги должны были получить 275 тысяч пенсионеров.

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Жителям ХМАО выплатят январские пенсии и пособия досрочно — 28 и 29 декабря. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России по Югре. «Выплата пенсий, пособий, ежемесячных… и других социальных выплат, дата которых определена за период 5—10 января 2023 года, через банки будет произведена 28 декабря 2022 года. [Выплаты] за период 18 января 2023 года поступят 29 декабря 2022 года», — говорится в официальном аккаунте окружного ПФР в соцсети «ВКонтакте». Социальные выплаты, которые жители должны были получить 3 января через банки, перечислят также 29 декабря. Однако пенсии и пособия, которые югорчане получают на почте, начнут выдавать уже с 4 января 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало о том, что неработающие пенсионеры из Югры получат дополнительную выплату. По прогнозам, деньги должны были получить 275 тысяч пенсионеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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