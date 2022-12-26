Власти Екатеринбурга отказались от новогодних традиций из-за спецоперации

Мэр заявил, что не будет открывать главную новогоднюю елку Екатеринбурга, утром 26 декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Екатеринбурга — мэрия и гордума — отказались от двух новогодних традиций, сочтя их неуместными на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали два собеседника во власти.

Первая давняя традиция — открытие главой города новогодней елки и ледового городка на площади 1905 года. «На оперативном совещании утром [26 декабря мэр Алексей] Орлов сказал, что торжественного открытия елки не будет. Ограничатся [заседанием новогодней] комиссии в середине недели», — поделился первый источник. В пресс-службе мэрии подтвердили, что торжественного открытия в актуальном графике Орлова нет.

Второй собеседник агентства напомнил, что до пандемии коронавируса городская дума в конце декабря собиралась на новогодние вечеринки, куда приглашались сотрудники аппарата думы, депутаты, мэр и его заместители. Традицию возобновили в 2021-м, когда темпы заболеваемости COVID-19 начали спадать. «Но в этом году решили не собираться. Просто накрыли стол для сотрудников аппарата [думы]. Не то сейчас время», — объяснил источник. Опрошенные агентством политики подтвердили, что не получали приглашений на банкет от гордумы.

О том, что Новый год в Екатеринбурге будет праздноваться без особых торжеств, Орлов предупредил горожан через URA.RU в октябре. Тогда он рассказал об отмене чиновничьих корпоративов и приемов. В программе оставили лишь елки для детей силовиков и мобилизованных. Одно из таких мероприятий Орлов провел на прошлой неделе в ТЮЗе.