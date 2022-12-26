Финансирование свердловского проекта по увеличению срока жизни выросло на треть

Финансирование проекта «Старшее поколение» за год выросло на 36% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2022 году финансирование проекта «Старшее поколение», который направлен на увеличении продолжительности жизни, в Свердловской области выросло на 36%, сравнивая с годом ранее. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области.

«Региональным проектом „Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста ‚Старшее поколение‘ Свердловской области“ на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 91,852 миллион рублей», — передает слова министерства ТАСС. В 2021 году на проект было направлено 67,4 миллиона рублей.

На выделенные деньги проект увеличил количество мероприятий для пожилых свердловчан, а также число организаций, помогающих социальным обслуживанием. При этом в министерстве социальной политики региона отметили, что увеличения объема финансирования на 2023 год не планируется.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти урежут 24 вида услуг из программы социальной помощи «Я особенный». Изменения коснутся всех людей с инвалидностью, живущих в Свердловской области: детей и пенсионеров, ликвидаторов ЧС, пострадавших во время стихийных действий и ветеранов