Латвия стала пособником киевского режима в репрессиях

28 декабря 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Сотрудничавшую с Россией чиновницу с Херсонской области осудили на 15 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Латвия выдала Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсона, которая навещала свою дочь в Европе. Ее задержали латвийские пограничники. Киевский режим осудил ее на 15 лет. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. «Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — сообщил Барбашов в интервью РИА Новости. По его словам, Котляр является обычной чиновницей не самого высокого ранга, однако ее осудили как военного преступника за проявление лояльности по отношению к России. Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Кроме того, украинские войска проводят репрессии и по отношению к собственным гражданам. Так, Минобороны РФ рассказало о том, как украинское командование расстреляло своих военнослужащих с целью устрашения личного состава.

Латвия выдала Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсона, которая навещала свою дочь в Европе. Ее задержали латвийские пограничники. Киевский режим осудил ее на 15 лет. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. «Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — сообщил Барбашов в интервью РИА Новости. По его словам, Котляр является обычной чиновницей не самого высокого ранга, однако ее осудили как военного преступника за проявление лояльности по отношению к России. Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Кроме того, украинские войска проводят репрессии и по отношению к собственным гражданам. Так, Минобороны РФ рассказало о том, как украинское командование расстреляло своих военнослужащих с целью устрашения личного состава.