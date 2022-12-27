27 декабря 2022

Латвия стала пособником киевского режима в репрессиях

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Музей заповедник истории политических репрессий
Сотрудничавшую с Россией чиновницу с Херсонской области осудили на 15 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Латвия выдала Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсона, которая навещала свою дочь в Европе. Ее задержали латвийские пограничники. Киевский режим осудил ее на 15 лет. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — сообщил Барбашов в интервью РИА Новости. По его словам, Котляр является обычной чиновницей не самого высокого ранга, однако ее осудили как военного преступника за проявление лояльности по отношению к России.

Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Кроме того, украинские войска проводят репрессии и по отношению к собственным гражданам. Так, Минобороны РФ рассказало о том, как украинское командование расстреляло своих военнослужащих с целью устрашения личного состава.

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Латвия выдала Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсона, которая навещала свою дочь в Европе. Ее задержали латвийские пограничники. Киевский режим осудил ее на 15 лет. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. «Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — сообщил Барбашов в интервью РИА Новости. По его словам, Котляр является обычной чиновницей не самого высокого ранга, однако ее осудили как военного преступника за проявление лояльности по отношению к России. Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с РФ. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Кроме того, украинские войска проводят репрессии и по отношению к собственным гражданам. Так, Минобороны РФ рассказало о том, как украинское командование расстреляло своих военнослужащих с целью устрашения личного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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