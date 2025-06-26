В Германии Зеленского назвали лишь массовкой на саммите НАТО

Die Welt: Зеленский оказался в роли массовки на саммите НАТО
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Зеленский остался разочарован саммитом НАТО в Гааге
Зеленский остался разочарован саммитом НАТО в Гааге Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в роли массовки на саммите НАТО в Гааге, прошедшем 24–25 июня, так как курс альянса сместился с Киева. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

«Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка», — говорится в материале издания. По их данным, саммит стал разочарованием для Зеленского, поскольку основное внимание было уделено не Украине, а увеличению оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП к 2035 году, что стало ключевым требованием президента США Дональда Трампа.

Журналисты отметили, что единственными союзниками Украины остались некоторые европейские страны, которые, вероятно, попытаются поддержать Киев на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе. Британская газета The Telegraph также указала, что, несмотря на заявления о поддержке Украины, сложное положение Зеленского и его страны не изменится, так как приоритеты НАТО сместились.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский произвел впечатление подавленного и обреченного на саммите НАТО, проходившем в Гааге. Об этом рассказал специалист по профайлингу, анализу лжи и невербальной коммуникации Илья Анищенко. По его мнению, поведение президента Украины существенно отличалось от его прежних выступлений, когда тот находился в центре внимания. Эксперт также отметил напряжение в области губ и рассеянный взгляд Зеленского, что, по его словам, может указывать на признаки депрессивного состояния, передает «Ридус». 

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в роли массовки на саммите НАТО в Гааге, прошедшем 24–25 июня, так как курс альянса сместился с Киева. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. «Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка», — говорится в  материале издания. По их данным,  саммит стал разочарованием для Зеленского, поскольку основное внимание было уделено не Украине, а увеличению оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП к 2035 году, что стало ключевым требованием президента США Дональда Трампа. Журналисты отметили, что единственными союзниками Украины остались некоторые европейские страны, которые, вероятно, попытаются поддержать Киев на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе. Британская газета The Telegraph также указала, что, несмотря на заявления о поддержке Украины, сложное положение Зеленского и его страны не изменится, так как приоритеты НАТО сместились. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский произвел впечатление подавленного и обреченного на саммите НАТО, проходившем в Гааге. Об этом рассказал специалист по профайлингу, анализу лжи и невербальной коммуникации Илья Анищенко. По его мнению, поведение президента Украины существенно отличалось от его прежних выступлений, когда тот находился в центре внимания. Эксперт также отметил напряжение в области губ и рассеянный взгляд Зеленского, что, по его словам, может указывать на признаки депрессивного состояния, передает «Ридус». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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