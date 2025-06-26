Ким Кардашьян станет продюсером фильма о куклах Братц

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Работа над сценарием и подготовкой к съемкам уже началась
Работа над сценарием и подготовкой к съемкам уже началась Фото:

Ким Кардашьян выступит в роли продюсера нового фильма, посвященного популярным куклам Bratz. Проект разрабатывается студией Amazon MGM Studios.

«Ким может сыграть в адаптации главную злодейку», — сообщает издание Deadline. Работа над сценарием и подготовкой к съемкам уже началась, однако каких-либо подробностей о сюжете, актерском составе или дате премьеры пока не раскрывается. Ожидается, что фильм будет ориентирован на широкую аудиторию и станет новой интерпретацией истории о куклах Bratz, которые приобрели популярность в начале 2000-х годов.

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Ким Кардашьян выступит в роли продюсера нового фильма, посвященного популярным куклам Bratz. Проект разрабатывается студией Amazon MGM Studios. «Ким может сыграть в адаптации главную злодейку», — сообщает издание Deadline. Работа над сценарием и подготовкой к съемкам уже началась, однако каких-либо подробностей о сюжете, актерском составе или дате премьеры пока не раскрывается. Ожидается, что фильм будет ориентирован на широкую аудиторию и станет новой интерпретацией истории о куклах Bratz, которые приобрели популярность в начале 2000-х годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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