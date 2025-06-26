Ким Кардашьян станет продюсером фильма о куклах Братц

Ким Кардашьян выступит в роли продюсера нового фильма, посвященного популярным куклам Bratz. Проект разрабатывается студией Amazon MGM Studios.
«Ким может сыграть в адаптации главную злодейку», — сообщает издание Deadline. Работа над сценарием и подготовкой к съемкам уже началась, однако каких-либо подробностей о сюжете, актерском составе или дате премьеры пока не раскрывается. Ожидается, что фильм будет ориентирован на широкую аудиторию и станет новой интерпретацией истории о куклах Bratz, которые приобрели популярность в начале 2000-х годов.
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