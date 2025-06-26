МВД предупредило об опасности хранения крупных денег на дебетовой карте

МВД России опубликовало рекомендации по защите крупных сумм денег на банковских картах. Специалисты ведомства советуют держать на карте только «оперативный минимум» — сумму, необходимую для повседневных расходов.
«Крупная сумма на обычной дебетовой карте делает гражданина приоритетной мишенью для киберпреступников», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. Основные сбережения рекомендуется хранить на сберегательных счетах или вкладах. Помимо более сложного доступа для злоумышленников, такие счета дополнительно защищены государственным страхованием вкладов.
В МВД отмечают, что для разовых покупок или оплаты услуг в интернете целесообразно использовать виртуальные банковские карты. Их можно быстро создать через мобильное приложение банка, а после совершения операции — закрыть или ограничить срок действия. Даже в случае утечки данных, основная карта и сбережения останутся в безопасности. Еще один эффективный способ защиты — установка лимитов на снятие наличных и оплату покупок. Это ограничит возможный ущерб, если мошенники получат доступ к вашей карте. Кроме того, рекомендуется подключить мгновенные уведомления о любых операциях: это позволит оперативно заметить подозрительную активность и принять меры.
Для оплаты коммунальных услуг, подписок и других регулярных платежей МВД советует завести отдельную карту или счет. Пополнять его следует только на необходимую сумму, что поможет изолировать основные средства от возможных рисков, связанных с автоплатежами.
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