МВД предупредило об опасности хранения крупных денег на дебетовой карте

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Основные сбережения рекомендуется хранить на сберегательных счетах или вкладах
Основные сбережения рекомендуется хранить на сберегательных счетах или вкладах Фото:

МВД России опубликовало рекомендации по защите крупных сумм денег на банковских картах. Специалисты ведомства советуют держать на карте только «оперативный минимум» — сумму, необходимую для повседневных расходов. 

«Крупная сумма на обычной дебетовой карте делает гражданина приоритетной мишенью для киберпреступников», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. Основные сбережения рекомендуется хранить на сберегательных счетах или вкладах. Помимо более сложного доступа для злоумышленников, такие счета дополнительно защищены государственным страхованием вкладов.

В МВД отмечают, что для разовых покупок или оплаты услуг в интернете целесообразно использовать виртуальные банковские карты. Их можно быстро создать через мобильное приложение банка, а после совершения операции — закрыть или ограничить срок действия. Даже в случае утечки данных, основная карта и сбережения останутся в безопасности. Еще один эффективный способ защиты — установка лимитов на снятие наличных и оплату покупок. Это ограничит возможный ущерб, если мошенники получат доступ к вашей карте. Кроме того, рекомендуется подключить мгновенные уведомления о любых операциях: это позволит оперативно заметить подозрительную активность и принять меры.

Для оплаты коммунальных услуг, подписок и других регулярных платежей МВД советует завести отдельную карту или счет. Пополнять его следует только на необходимую сумму, что поможет изолировать основные средства от возможных рисков, связанных с автоплатежами.

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МВД России опубликовало рекомендации по защите крупных сумм денег на банковских картах. Специалисты ведомства советуют держать на карте только «оперативный минимум» — сумму, необходимую для повседневных расходов.  «Крупная сумма на обычной дебетовой карте делает гражданина приоритетной мишенью для киберпреступников», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. Основные сбережения рекомендуется хранить на сберегательных счетах или вкладах. Помимо более сложного доступа для злоумышленников, такие счета дополнительно защищены государственным страхованием вкладов. В МВД отмечают, что для разовых покупок или оплаты услуг в интернете целесообразно использовать виртуальные банковские карты. Их можно быстро создать через мобильное приложение банка, а после совершения операции — закрыть или ограничить срок действия. Даже в случае утечки данных, основная карта и сбережения останутся в безопасности. Еще один эффективный способ защиты — установка лимитов на снятие наличных и оплату покупок. Это ограничит возможный ущерб, если мошенники получат доступ к вашей карте. Кроме того, рекомендуется подключить мгновенные уведомления о любых операциях: это позволит оперативно заметить подозрительную активность и принять меры. Для оплаты коммунальных услуг, подписок и других регулярных платежей МВД советует завести отдельную карту или счет. Пополнять его следует только на необходимую сумму, что поможет изолировать основные средства от возможных рисков, связанных с автоплатежами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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