В Ельцин Центре устроят экскурсию только для взрослых

Всем взрослым, пришедшим на экскурсию в ЕЦ, подарят сладости Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ельцин Центре в Екатеринбурге проведут экскурсию, на которой расскажут об ожиданиях россиян от Нового года во времена репрессий, реформ 1990-х и периода оттепели. На мероприятие допускаются только взрослые. Анонс появился на официальном сайте ЕЦ.

«Почему елка покидала и возвращалась в дома и клубы? Чего ждали от наступающего года люди в годы войны и мира, во времена репрессий и в период оттепели, в годы перестройки и реформ 90-х?» — рассказали организаторы.

Также в Ельцин Центре расскажут, почему в ХХ веке в России запрещали елку, какая была символика новогодних украшений и поздравлений. При этом организаторы подчеркивают, что «экскурсия предназначена для взрослой аудитории», которым обещают сладкий подарок.

Мероприятие будет проходить ежедневно со 2 по 8 января в 16.00 в Музее Бориса Ельцина. Стоимость проходного билета — 600 рублей.