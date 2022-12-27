27 декабря 2022

В Ельцин Центре устроят экскурсию только для взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественные слушания по проекту реконструкции ЦПКиО. Екатеринбург, ельцин центр
Всем взрослым, пришедшим на экскурсию в ЕЦ, подарят сладости Фото:

В Ельцин Центре в Екатеринбурге проведут экскурсию, на которой расскажут об ожиданиях россиян от Нового года во времена репрессий, реформ 1990-х и периода оттепели. На мероприятие допускаются только взрослые. Анонс появился на официальном сайте ЕЦ.

«Почему елка покидала и возвращалась в дома и клубы? Чего ждали от наступающего года люди в годы войны и мира, во времена репрессий и в период оттепели, в годы перестройки и реформ 90-х?» — рассказали организаторы.

Также в Ельцин Центре расскажут, почему в ХХ веке в России запрещали елку, какая была символика новогодних украшений и поздравлений. При этом организаторы подчеркивают, что «экскурсия предназначена для взрослой аудитории», которым обещают сладкий подарок.

Мероприятие будет проходить ежедневно со 2 по 8 января в 16.00 в Музее Бориса Ельцина. Стоимость проходного билета — 600 рублей.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Ельцин Центре в Екатеринбурге проведут экскурсию, на которой расскажут об ожиданиях россиян от Нового года во времена репрессий, реформ 1990-х и периода оттепели. На мероприятие допускаются только взрослые. Анонс появился на официальном сайте ЕЦ. «Почему елка покидала и возвращалась в дома и клубы? Чего ждали от наступающего года люди в годы войны и мира, во времена репрессий и в период оттепели, в годы перестройки и реформ 90-х?» — рассказали организаторы. Также в Ельцин Центре расскажут, почему в ХХ веке в России запрещали елку, какая была символика новогодних украшений и поздравлений. При этом организаторы подчеркивают, что «экскурсия предназначена для взрослой аудитории», которым обещают сладкий подарок. Мероприятие будет проходить ежедневно со 2 по 8 января в 16.00 в Музее Бориса Ельцина. Стоимость проходного билета — 600 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...