Рестораны ХМАО готовят новогодние бонусы персоналу несмотря на кризис в общепите

29 декабря 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Предприниматели решили поощрить сотрудников несмотря на трудности в сфере общепита Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО рестораны решили выплатить новогодние премии и выдать подарки своим сотрудникам, несмотря на снижение выручки общепита в этом году. Ситуацию URA.RU обсудило с предпринимателями в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. «Наше предприятие всегда поощряет сотрудников [к Новому году] в денежном эквиваленте и проводит корпоратив после праздников для сотрудников. В этом году проходимость меньше, то ковид, то грипп, то другие нюансы, которые происходят в стране, но сотрудники наши все равно получат премии и корпоратив. За год подводим итоги и выплачиваем премию в зависимости от должности», — рассказала журналисту агентства руководитель караоке-холла «Соло» и гриль-бара «Пивная №1» в Нижневартовске Марина Ковалевская. Аналогичной позиции придерживаются в кафе-пекарне Oh, my bread в Ханты-Мансийске. Руководство также готовит сотрудникам подарки и корпоратив, однако вопрос с новогодней премией на предприятии еще открыт. «Будем поднимать настроение сотрудников в это непростое время, потому что покупательский спрос за последние три месяца упал. Чувствуется, что люди стали меньше ходить [по заведениям], меньше тратиться. У нас точно будут отдельные подарки сотрудникам и проведение корпоратива, в плане денежной премии — это сейчас под вопросом», — поделилась в разговоре с журналистом агентства управляющая заведением Ольга Лавренюк. Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар из ХМАО предрек ресторанному бизнесу стагнацию в следующем году. По его мнению, развитию индустрии в регионе мешают проблемы с логистикой и финансовые трудности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО рестораны решили выплатить новогодние премии и выдать подарки своим сотрудникам, несмотря на снижение выручки общепита в этом году. Ситуацию URA.RU обсудило с предпринимателями в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. «Наше предприятие всегда поощряет сотрудников [к Новому году] в денежном эквиваленте и проводит корпоратив после праздников для сотрудников. В этом году проходимость меньше, то ковид, то грипп, то другие нюансы, которые происходят в стране, но сотрудники наши все равно получат премии и корпоратив. За год подводим итоги и выплачиваем премию в зависимости от должности», — рассказала журналисту агентства руководитель караоке-холла «Соло» и гриль-бара «Пивная №1» в Нижневартовске Марина Ковалевская. Аналогичной позиции придерживаются в кафе-пекарне Oh, my bread в Ханты-Мансийске. Руководство также готовит сотрудникам подарки и корпоратив, однако вопрос с новогодней премией на предприятии еще открыт. «Будем поднимать настроение сотрудников в это непростое время, потому что покупательский спрос за последние три месяца упал. Чувствуется, что люди стали меньше ходить [по заведениям], меньше тратиться. У нас точно будут отдельные подарки сотрудникам и проведение корпоратива, в плане денежной премии — это сейчас под вопросом», — поделилась в разговоре с журналистом агентства управляющая заведением Ольга Лавренюк. Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар из ХМАО предрек ресторанному бизнесу стагнацию в следующем году. По его мнению, развитию индустрии в регионе мешают проблемы с логистикой и финансовые трудности.