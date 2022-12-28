28 декабря 2022
27 декабря 2022

Рестораны ХМАО готовят новогодние бонусы персоналу несмотря на кризис в общепите

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан
Предприниматели решили поощрить сотрудников несмотря на трудности в сфере общепита Фото:

В ХМАО рестораны решили выплатить новогодние премии и выдать подарки своим сотрудникам, несмотря на снижение выручки общепита в этом году. Ситуацию URA.RU обсудило с предпринимателями в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

«Наше предприятие всегда поощряет сотрудников [к Новому году] в денежном эквиваленте и проводит корпоратив после праздников для сотрудников. В этом году проходимость меньше, то ковид, то грипп, то другие нюансы, которые происходят в стране, но сотрудники наши все равно получат премии и корпоратив. За год подводим итоги и выплачиваем премию в зависимости от должности», — рассказала журналисту агентства руководитель караоке-холла «Соло» и гриль-бара «Пивная №1» в Нижневартовске Марина Ковалевская.

Аналогичной позиции придерживаются в кафе-пекарне Oh, my bread в Ханты-Мансийске. Руководство также готовит сотрудникам подарки и корпоратив, однако вопрос с новогодней премией на предприятии еще открыт. «Будем поднимать настроение сотрудников в это непростое время, потому что покупательский спрос за последние три месяца упал. Чувствуется, что люди стали меньше ходить [по заведениям], меньше тратиться. У нас точно будут отдельные подарки сотрудникам и проведение корпоратива, в плане денежной премии — это сейчас под вопросом», — поделилась в разговоре с журналистом агентства управляющая заведением Ольга Лавренюк.

Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар из ХМАО предрек ресторанному бизнесу стагнацию в следующем году. По его мнению, развитию индустрии в регионе мешают проблемы с логистикой и финансовые трудности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В ХМАО рестораны решили выплатить новогодние премии и выдать подарки своим сотрудникам, несмотря на снижение выручки общепита в этом году. Ситуацию URA.RU обсудило с предпринимателями в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. «Наше предприятие всегда поощряет сотрудников [к Новому году] в денежном эквиваленте и проводит корпоратив после праздников для сотрудников. В этом году проходимость меньше, то ковид, то грипп, то другие нюансы, которые происходят в стране, но сотрудники наши все равно получат премии и корпоратив. За год подводим итоги и выплачиваем премию в зависимости от должности», — рассказала журналисту агентства руководитель караоке-холла «Соло» и гриль-бара «Пивная №1» в Нижневартовске Марина Ковалевская. Аналогичной позиции придерживаются в кафе-пекарне Oh, my bread в Ханты-Мансийске. Руководство также готовит сотрудникам подарки и корпоратив, однако вопрос с новогодней премией на предприятии еще открыт. «Будем поднимать настроение сотрудников в это непростое время, потому что покупательский спрос за последние три месяца упал. Чувствуется, что люди стали меньше ходить [по заведениям], меньше тратиться. У нас точно будут отдельные подарки сотрудникам и проведение корпоратива, в плане денежной премии — это сейчас под вопросом», — поделилась в разговоре с журналистом агентства управляющая заведением Ольга Лавренюк. Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар из ХМАО предрек ресторанному бизнесу стагнацию в следующем году. По его мнению, развитию индустрии в регионе мешают проблемы с логистикой и финансовые трудности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...