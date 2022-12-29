Мэрия Челябинска одобрила строительство моста через реку Миасс. Скрин

30 декабря 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Новый мост появится в границах улиц Энгельса и Краснознаменной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска одобрила строительство нового моста через реку Миасс в районе улиц Энгельса и Краснознаменной. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта „Строительство моста через реку Миасс по ул. Краснознаменной — ул. Энгельса“ в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства.», — сообщается в документации. Новый мост должен соединить улицы Энгельса и Краснознаменную, в результате снизится трафик в центре города и повысится транспортная доступность на северо-западе Челябинска. Строительство моста запланировано на 2024—2025 годы. Строительство моста запланировано на 2024—2025 годы Скрин: сайт Администрации г. Челябинск

Мэрия Челябинска одобрила строительство нового моста через реку Миасс в районе улиц Энгельса и Краснознаменной. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта „Строительство моста через реку Миасс по ул. Краснознаменной — ул. Энгельса“ в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства.», — сообщается в документации. Новый мост должен соединить улицы Энгельса и Краснознаменную, в результате снизится трафик в центре города и повысится транспортная доступность на северо-западе Челябинска. Строительство моста запланировано на 2024—2025 годы.