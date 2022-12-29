29 декабря 2022

Мэрия Челябинска одобрила строительство моста через реку Миасс. Скрин

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Новая набережная реки Миасс. Челябинск, скамейка, лавочка, река миасс, набережная реки миасс
Новый мост появится в границах улиц Энгельса и Краснознаменной Фото:

Мэрия Челябинска одобрила строительство нового моста через реку Миасс в районе улиц Энгельса и Краснознаменной. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта „Строительство моста через реку Миасс по ул. Краснознаменной — ул. Энгельса“ в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства.», — сообщается в документации.

Новый мост должен соединить улицы Энгельса и Краснознаменную, в результате снизится трафик в центре города и повысится транспортная доступность на северо-западе Челябинска. Строительство моста запланировано на 2024—2025 годы.

Строительство моста запланировано на 2024—2025 годы

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Мэрия Челябинска одобрила строительство нового моста через реку Миасс в районе улиц Энгельса и Краснознаменной. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта „Строительство моста через реку Миасс по ул. Краснознаменной — ул. Энгельса“ в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства.», — сообщается в документации. Новый мост должен соединить улицы Энгельса и Краснознаменную, в результате снизится трафик в центре города и повысится транспортная доступность на северо-западе Челябинска. Строительство моста запланировано на 2024—2025 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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