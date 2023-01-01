В Перми инструктору-парашютисту из войсковой части отказали в пенсии

02 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Суд обязал ПФР назначить пермяку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионный фонд России отказал жителю Перми, который работал инструктором-парашютистом в войсковой части, в досрочной пенсии. В стаж пермяка не включили периоды работы в войсковой части, из-за чего ему и было отказано в назначении пособия, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «ФИО обратился в суд, указав, что он подал в Управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми заявление о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Ему отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости. В специальный стаж не включен период работы в войсковой части в должности инструктора-парашютиста, начальника парашютного склад», — говорится в решении. Также истец указал, что фонд не учел несколько лет работы пермяка в должности спасателя в Перми. Во время судебного разбирательства, однако, ПФР включил в стаж истца его работу в МЧС, но для назначения пенсии этого не хватало. По итогу суд решил обязать фонд включить в стаж пермяка четыре года работы в войсковой части в льготном исчислении 1,5 года за год год службы, а также назначить истцу досрочную пенсию по старости.

Пенсионный фонд России отказал жителю Перми, который работал инструктором-парашютистом в войсковой части, в досрочной пенсии. В стаж пермяка не включили периоды работы в войсковой части, из-за чего ему и было отказано в назначении пособия, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «ФИО обратился в суд, указав, что он подал в Управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми заявление о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Ему отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости. В специальный стаж не включен период работы в войсковой части в должности инструктора-парашютиста, начальника парашютного склад», — говорится в решении. Также истец указал, что фонд не учел несколько лет работы пермяка в должности спасателя в Перми. Во время судебного разбирательства, однако, ПФР включил в стаж истца его работу в МЧС, но для назначения пенсии этого не хватало. По итогу суд решил обязать фонд включить в стаж пермяка четыре года работы в войсковой части в льготном исчислении 1,5 года за год год службы, а также назначить истцу досрочную пенсию по старости.