В Пермском крае откроют пункты для сбора новогодних елей

Новогодние ели пойдут на компост
Власти призывают пермяков не выбрасывать новогодние ели — лучше сдать их на переработку. Для этого в Пермском крае откроются специальные пункты сбора деревьев, сообщают в администрации губернатора.
«С 8 по 31 января в Прикамье стартует акция «Елки-иголки». Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем», — говорится на сайте краевой администрации. На станции переработки елки раздробят, а щепа пойдет на компостирование.
Точки сбора будут организованы по следующим адресам:
- Пермь — ул. Целинная, 31 в, ул. Макаренко, 29 а, ул. Нейвинская, 14 б, парк «Оранжевое лето» (микрорайон Пролетарский);
- Пермский муниципальный округ — д. Кондратово, ул. Школьная, 16в;
- Краснокамск — ул. Коммунистическая, 23/2, ул. Сосновая Горка 3/2;
- Лысьва — ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».