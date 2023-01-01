В Пермском крае откроют пункты для сбора новогодних елей

02 января 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Новогодние ели пойдут на компост Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти призывают пермяков не выбрасывать новогодние ели — лучше сдать их на переработку. Для этого в Пермском крае откроются специальные пункты сбора деревьев, сообщают в администрации губернатора. «С 8 по 31 января в Прикамье стартует акция «Елки-иголки». Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем», — говорится на сайте краевой администрации. На станции переработки елки раздробят, а щепа пойдет на компостирование. Точки сбора будут организованы по следующим адресам: Пермь — ул. Целинная, 31 в, ул. Макаренко, 29 а, ул. Нейвинская, 14 б, парк «Оранжевое лето» (микрорайон Пролетарский);

Пермский муниципальный округ — д. Кондратово, ул. Школьная, 16в;

Краснокамск — ул. Коммунистическая, 23/2, ул. Сосновая Горка 3/2;

Лысьва — ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7.

Власти призывают пермяков не выбрасывать новогодние ели — лучше сдать их на переработку. Для этого в Пермском крае откроются специальные пункты сбора деревьев, сообщают в администрации губернатора. «С 8 по 31 января в Прикамье стартует акция «Елки-иголки». Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем», — говорится на сайте краевой администрации. На станции переработки елки раздробят, а щепа пойдет на компостирование. Точки сбора будут организованы по следующим адресам: