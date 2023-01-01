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31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Пермском крае откроют пункты для сбора новогодних елей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега в городе. Пермь, новогодние елки
Новогодние ели пойдут на компост Фото:

Власти призывают пермяков не выбрасывать новогодние ели — лучше сдать их на переработку. Для этого в Пермском крае откроются специальные пункты сбора деревьев, сообщают в администрации губернатора.

«С 8 по 31 января в Прикамье стартует акция «Елки-иголки». Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем», — говорится на сайте краевой администрации. На станции переработки елки раздробят, а щепа пойдет на компостирование.

Точки сбора будут организованы по следующим адресам:

  • Пермь — ул. Целинная, 31 в, ул. Макаренко, 29 а, ул. Нейвинская, 14 б, парк «Оранжевое лето» (микрорайон Пролетарский);
  • Пермский муниципальный округ — д. Кондратово, ул. Школьная, 16в;
  • Краснокамск — ул. Коммунистическая, 23/2, ул. Сосновая Горка 3/2;
  • Лысьва — ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7.

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Власти призывают пермяков не выбрасывать новогодние ели — лучше сдать их на переработку. Для этого в Пермском крае откроются специальные пункты сбора деревьев, сообщают в администрации губернатора. «С 8 по 31 января в Прикамье стартует акция «Елки-иголки». Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем», — говорится на сайте краевой администрации. На станции переработки елки раздробят, а щепа пойдет на компостирование. Точки сбора будут организованы по следующим адресам:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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