Санврачи предупредили челябинцев об опасной еде на рождественском застолье

Роспотребнадзор по Челябинской области: салаты и холодец могут вызвать отравление

04 января 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Целый ряд лакомств на рождественском столе потенциально чреваты проблемами со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сложносоставные салаты, холодец, изделия из рубленого мяса и кондитерские изделия с кремом — главные причины пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после праздничного застолья. Об этом перед рождеством предупредили южноуральцев сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области. «Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса, студень и другие продукты. Они являются хорошей средой не только для сохранения, но и для размножения возбудителей ОКИ без изменения внешнего вида и вкуса продукта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Чтобы праздники не были испорчены, санитарные врачи рекомендуют соблюдать ряд несложных правил: не следует готовить большое количество многокомпонентных салатов, заливных и других сложных блюд;

готовые к употреблению продукты хранить отдельно от сырых;

приобретая скоропортящиеся продукты питания (молочные, колбасные изделия, готовые салаты, кондитерские изделия с кремом) нужно изучить сроки годности и условия хранения;

не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;

салаты и подобные угощения, если не съедены сразу после приготовления, могут храниться в холодильнике не более 12 часов;

если еда приготовлена заранее, перед подачей на стол еще раз разогрейте до температуры 70 градусов.

Сложносоставные салаты, холодец, изделия из рубленого мяса и кондитерские изделия с кремом — главные причины пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после праздничного застолья. Об этом перед рождеством предупредили южноуральцев сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области. «Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса, студень и другие продукты. Они являются хорошей средой не только для сохранения, но и для размножения возбудителей ОКИ без изменения внешнего вида и вкуса продукта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Чтобы праздники не были испорчены, санитарные врачи рекомендуют соблюдать ряд несложных правил: