В Перми открылся бутик брендовой одежды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld

Отдел расположился в ТРЦ «iMALL Эспланада» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми открылся новый магазин одежды всемирно известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Отдел расположился в пермском торгового-развлекательном центре «iMALL Эспланада». Об открытии сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Встречайте MARKA! Это новый магазин уникальной брендовой одежды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld», — указано в посте группы IMALL в соцсети «ВКонтакте».

В магазине представлена повседневная и спортивная одежда и обувь — кроссовки, свитера, футболки, брюки, куртки и т. д. Отдел находится на первом этаже ТРЦ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРЦ в декабре открылся еще один новый отдел с одеждой — QWENTINY. Это российский бренд мужской одежды.