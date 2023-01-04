04 января 2023
03 января 2023

В Перми открылся бутик брендовой одежды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld

© Служба новостей «URA.RU»
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Бутик YOURIGHT на ул. Красноармейской. Екатеринбург, одежда, бутик, youright
Отдел расположился в ТРЦ «iMALL Эспланада» Фото:

В Перми открылся новый магазин одежды всемирно известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Отдел расположился в пермском торгового-развлекательном центре «iMALL Эспланада». Об открытии сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Встречайте MARKA! Это новый магазин уникальной брендовой одежды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld», — указано в посте группы IMALL в соцсети «ВКонтакте».

В магазине представлена повседневная и спортивная одежда и обувь — кроссовки, свитера, футболки, брюки, куртки и т. д. Отдел находится на первом этаже ТРЦ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРЦ в декабре открылся еще один новый отдел с одеждой — QWENTINY. Это российский бренд мужской одежды.

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В Перми открылся новый магазин одежды всемирно известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Отдел расположился в пермском торгового-развлекательном центре «iMALL Эспланада». Об открытии сообщили в пресс-службе ТРЦ. «Встречайте MARKA! Это новый магазин уникальной брендовой одежды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld», — указано в посте группы IMALL в соцсети «ВКонтакте». В магазине представлена повседневная и спортивная одежда и обувь — кроссовки, свитера, футболки, брюки, куртки и т. д. Отдел находится на первом этаже ТРЦ. Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРЦ в декабре открылся еще один новый отдел с одеждой — QWENTINY. Это российский бренд мужской одежды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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