У свердловского бизнеса возникли вопросы к проекту сухого порта под Екатеринбургом

Транспортно-логистический узел под Екатеринбургом должен стать точкой входа для грузов с Запада и Востока Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прежде чем продолжить развитие проекта сухого порта в Екатеринбурге, нужно разобраться, как будет организована система формирования грузопотоков и будут ли здесь необходимые объемы грузов. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU выразил заместитель председателя Комитета по транспорту и логистике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УрФО Александр Салаутин.

«На берегу нужно разобраться в этой очень важной теме, поэтому предложил рассмотреть вопрос на заседании Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и услышать позицию тех, кто владеет информацией. Мы передали перечень вопросов в Министерство экономики и территориального развития региона. Это даст понимание, что надо получить расчеты, которые позволяют обосновать проект. Это не для критической оценки со стороны транспортных компаний — это четкое понимание, что проект „Сухой порт“ — это интерес государства, интерес региона и интерес отрасли», — рассказал собеседник.

Транспортников, в частности, интересует, как будет организована система формирования грузопотоков в обе стороны. Если только за счет контейнерных перевозок, которые будут поступать с Востока и Запада — это один объем грузов, и он в определенной степени действует и активно развивается.

Если производители и грузовладельцы будут направлять свои товары в распределительный центр для последующей отгрузки — это более серьезный объем работ, с которым транспортникам интереснее работать. Заседание Общественного совета предварительно намечено на конец января 2023 года.

В июле свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручение создать сухой порт на окраине Екатеринбурга. Он даст возможность быстро обрабатывать и транспортировать железнодорожные и автомобильные грузы. 1 ноября открыли первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» — главного элемента будущего узла.