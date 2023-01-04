04 января 2023
03 января 2023

Челябинца, отрезавшего пасынку палец, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Мужчина пробудет в СИЗО минимум до начала марта Фото:

Жителя Каслей (Челябинская область), который в нетрезвом состоянии напал на пасынка и отрезал ему часть пальца, отправили в СИЗО на два месяца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 марта 2023 года. Ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом отклонено», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Шестнадцатилетнего подростка доставили в больницу 3 января с пробитой головой и без части пальца. Отчим подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил о его голову бутылку спиртного, после чего начал избивать. Убить ребенка не дала мать, повисшая на сожителе.

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Жителя Каслей (Челябинская область), который в нетрезвом состоянии напал на пасынка и отрезал ему часть пальца, отправили в СИЗО на два месяца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину. «Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 марта 2023 года. Ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом отклонено», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Шестнадцатилетнего подростка доставили в больницу 3 января с пробитой головой и без части пальца. Отчим подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил о его голову бутылку спиртного, после чего начал избивать. Убить ребенка не дала мать, повисшая на сожителе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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