Челябинца, отрезавшего пасынку палец, отправили в СИЗО

Мужчина пробудет в СИЗО минимум до начала марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Каслей (Челябинская область), который в нетрезвом состоянии напал на пасынка и отрезал ему часть пальца, отправили в СИЗО на два месяца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 марта 2023 года. Ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом отклонено», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Шестнадцатилетнего подростка доставили в больницу 3 января с пробитой головой и без части пальца. Отчим подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил о его голову бутылку спиртного, после чего начал избивать. Убить ребенка не дала мать, повисшая на сожителе.