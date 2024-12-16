У челябинки, в гневе сломавшей плечо младенцу, отобрали детей

16 декабря 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Мать бросила ребенка на кровать и сломала ему плечо (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У 19-летней челябинки, которая в порыве гнева сломала плечо двухмесячному сыну, отобрали детей и передали на воспитание отцу. Уголовное дело против самой женщины передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «С учетом позиции прокурора судом принято решение об ограничении матери в родительских правах в отношении потерпевшего и старшего двухлетнего ребенка. Дети изъяты у матери и переданы отцу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего) против 19-летней женщины передано в суд для рассмотрения по существу. Инцидент произошел 18 апреля 2024 года в поселке Худайбердинском Аргаяшского района. Женщина в гневе с силой схватила двухмесячного плачущего ребенка и бросила его на кровать. В результат ребенок получил перелом плеча. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У 19-летней челябинки, которая в порыве гнева сломала плечо двухмесячному сыну, отобрали детей и передали на воспитание отцу. Уголовное дело против самой женщины передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «С учетом позиции прокурора судом принято решение об ограничении матери в родительских правах в отношении потерпевшего и старшего двухлетнего ребенка. Дети изъяты у матери и переданы отцу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего) против 19-летней женщины передано в суд для рассмотрения по существу. Инцидент произошел 18 апреля 2024 года в поселке Худайбердинском Аргаяшского района. Женщина в гневе с силой схватила двухмесячного плачущего ребенка и бросила его на кровать. В результат ребенок получил перелом плеча.