У челябинки, в гневе сломавшей плечо младенцу, отобрали детей

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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Мать бросила ребенка на кровать и сломала ему плечо (архивное фото) Фото:

У 19-летней челябинки, которая в порыве гнева сломала плечо двухмесячному сыну, отобрали детей и передали на воспитание отцу. Уголовное дело против самой женщины передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«С учетом позиции прокурора судом принято решение об ограничении матери в родительских правах в отношении потерпевшего и старшего двухлетнего ребенка. Дети изъяты у матери и переданы отцу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего) против 19-летней женщины передано в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел 18 апреля 2024 года в поселке Худайбердинском Аргаяшского района. Женщина в гневе с силой схватила двухмесячного плачущего ребенка и бросила его на кровать. В результат ребенок получил перелом плеча.

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У 19-летней челябинки, которая в порыве гнева сломала плечо двухмесячному сыну, отобрали детей и передали на воспитание отцу. Уголовное дело против самой женщины передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «С учетом позиции прокурора судом принято решение об ограничении матери в родительских правах в отношении потерпевшего и старшего двухлетнего ребенка. Дети изъяты у матери и переданы отцу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего) против 19-летней женщины передано в суд для рассмотрения по существу. Инцидент произошел 18 апреля 2024 года в поселке Худайбердинском Аргаяшского района. Женщина в гневе с силой схватила двухмесячного плачущего ребенка и бросила его на кровать. В результат ребенок получил перелом плеча.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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