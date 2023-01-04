04 января 2023

Пермский риелтор раскрыла главные причины отказа в ипотеке

Пермский риелтор: исправить кредитную историю нельзя, но можно проверить ее на достоверность
© Служба новостей «URA.RU»
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Также специалист дала несколько советов, как повысить шанс на одобрение кредита Фото:

Испорченная кредитная история является одной из главных причин, по которой банки отказывают пермякам в ипотеке. Что можно с этим сделать, посоветовала специалист по недвижимости компании «Этажи» в Перми Вероника Ершова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Просрочки по выплатам повышают вероятность отказа в ипотеке. К сожалению, исправить кредитную историю нельзя. Но можно проверить ее на достоверность: если в вашем кредитном досье содержится недостоверная информация, обратитесь в банк для ее исправления», — пояснила Вероника Ершова.

Также риелтор назвала другие причины отказа в выдаче ипотеки: недостаточный и нестабильный доход, уже большая кредитная нагрузка, неверная информация в заявке о себе. Чтобы повысить шанс одобрения кредита, специалист советует выбрать жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок ипотеки. Также будет полезным погасить действующие кредиты и закрыть кредитные карты, даже если они не используются. А информацию о себе следует указывать только верную. По возможности нужно предупредить начальника и коллег о возможном звонке из банка, добавила Вероника Ершова.

Ранее URA.RU публиковало информацию о том, что в 2023 году в Перми не стоит ожидать снижения цен на квартиры. При этом покупать жилье будут чаще, предпочитая квартиры до 60-65 квадратных метров.

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Испорченная кредитная история является одной из главных причин, по которой банки отказывают пермякам в ипотеке. Что можно с этим сделать, посоветовала специалист по недвижимости компании «Этажи» в Перми Вероника Ершова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Просрочки по выплатам повышают вероятность отказа в ипотеке. К сожалению, исправить кредитную историю нельзя. Но можно проверить ее на достоверность: если в вашем кредитном досье содержится недостоверная информация, обратитесь в банк для ее исправления», — пояснила Вероника Ершова. Также риелтор назвала другие причины отказа в выдаче ипотеки: недостаточный и нестабильный доход, уже большая кредитная нагрузка, неверная информация в заявке о себе. Чтобы повысить шанс одобрения кредита, специалист советует выбрать жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок ипотеки. Также будет полезным погасить действующие кредиты и закрыть кредитные карты, даже если они не используются. А информацию о себе следует указывать только верную. По возможности нужно предупредить начальника и коллег о возможном звонке из банка, добавила Вероника Ершова. Ранее URA.RU публиковало информацию о том, что в 2023 году в Перми не стоит ожидать снижения цен на квартиры. При этом покупать жилье будут чаще, предпочитая квартиры до 60-65 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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