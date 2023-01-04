Пермский риелтор раскрыла главные причины отказа в ипотеке

Пермский риелтор: исправить кредитную историю нельзя, но можно проверить ее на достоверность

05 января 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Также специалист дала несколько советов, как повысить шанс на одобрение кредита Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Испорченная кредитная история является одной из главных причин, по которой банки отказывают пермякам в ипотеке. Что можно с этим сделать, посоветовала специалист по недвижимости компании «Этажи» в Перми Вероника Ершова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Просрочки по выплатам повышают вероятность отказа в ипотеке. К сожалению, исправить кредитную историю нельзя. Но можно проверить ее на достоверность: если в вашем кредитном досье содержится недостоверная информация, обратитесь в банк для ее исправления», — пояснила Вероника Ершова. Также риелтор назвала другие причины отказа в выдаче ипотеки: недостаточный и нестабильный доход, уже большая кредитная нагрузка, неверная информация в заявке о себе. Чтобы повысить шанс одобрения кредита, специалист советует выбрать жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок ипотеки. Также будет полезным погасить действующие кредиты и закрыть кредитные карты, даже если они не используются. А информацию о себе следует указывать только верную. По возможности нужно предупредить начальника и коллег о возможном звонке из банка, добавила Вероника Ершова. Ранее URA.RU публиковало информацию о том, что в 2023 году в Перми не стоит ожидать снижения цен на квартиры. При этом покупать жилье будут чаще, предпочитая квартиры до 60-65 квадратных метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Испорченная кредитная история является одной из главных причин, по которой банки отказывают пермякам в ипотеке. Что можно с этим сделать, посоветовала специалист по недвижимости компании «Этажи» в Перми Вероника Ершова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Просрочки по выплатам повышают вероятность отказа в ипотеке. К сожалению, исправить кредитную историю нельзя. Но можно проверить ее на достоверность: если в вашем кредитном досье содержится недостоверная информация, обратитесь в банк для ее исправления», — пояснила Вероника Ершова. Также риелтор назвала другие причины отказа в выдаче ипотеки: недостаточный и нестабильный доход, уже большая кредитная нагрузка, неверная информация в заявке о себе. Чтобы повысить шанс одобрения кредита, специалист советует выбрать жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок ипотеки. Также будет полезным погасить действующие кредиты и закрыть кредитные карты, даже если они не используются. А информацию о себе следует указывать только верную. По возможности нужно предупредить начальника и коллег о возможном звонке из банка, добавила Вероника Ершова. Ранее URA.RU публиковало информацию о том, что в 2023 году в Перми не стоит ожидать снижения цен на квартиры. При этом покупать жилье будут чаще, предпочитая квартиры до 60-65 квадратных метров.