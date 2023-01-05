В соцсетях обсудили предложение президента России прекратить огонь на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пользователи соцсетей не приняли решения Киева отказаться от перемирия с Россией на рождественские праздники. Ранее президент России Владимир Путин предложил временно прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон во время рождественских праздников. Согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу, огонь будет прекращен с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Киев отказался прекращать боевые действия, о чем заявил советник украинского президента Михаил Подоляк. Пользователи соцсетей обсудили решение Владимира Путина о перемирии и ответ Подоляка.
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