В соцсетях с шумом обсуждают отказ Киева от перемирия. Скрин

05 января 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

В соцсетях обсудили предложение президента России прекратить огонь на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи соцсетей не приняли решения Киева отказаться от перемирия с Россией на рождественские праздники. Ранее президент России Владимир Путин предложил временно прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон во время рождественских праздников. Согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу, огонь будет прекращен с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Киев отказался прекращать боевые действия, о чем заявил советник украинского президента Михаил Подоляк. Пользователи соцсетей обсудили решение Владимира Путина о перемирии и ответ Подоляка. Скрин из Twitter Скрин из Twitter Скрин из Twitter Скрин из Twitter Скрин из Вконтакте Скрин из Вконтакте

Пользователи соцсетей не приняли решения Киева отказаться от перемирия с Россией на рождественские праздники. Ранее президент России Владимир Путин предложил временно прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон во время рождественских праздников. Согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу, огонь будет прекращен с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Киев отказался прекращать боевые действия, о чем заявил советник украинского президента Михаил Подоляк. Пользователи соцсетей обсудили решение Владимира Путина о перемирии и ответ Подоляка.