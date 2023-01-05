По мнению девушки, «Яндекс.Такси» должны были предоставить ей выбор — ехать с глухим таксистом или нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стилист Марина Шароварова из Екатеринбург пожаловалась на то, что при заказе машины в «Яндекс.Такси» в Москве ее не предупредили, что на вызов приедет глухой водитель. Свои комментарии девушка опубликовала в социальных сетях.

«Всегда слушайте свою интуицию. Заказала такси в аэропорт. Села в машину, показалось, что водитель какой-то странный. Уже подъехали к Внуково, когда пять раз спросила один и тот же вопрос, оказалось, что водитель-то почти ничего не слышит. Как же так, „Яндекс Такси“, это же [совсем] небезопасно. Нужно предупреждать о таком», — написала девушка.

При этом стилист припомнила, что уже сталкивалась с подобными случаями, однако до этого ее предупреждали, что водитель не слышит и не говорит. « А тут я поняла, что он ничего не слышит, уже когда к аэропорту подъехали почти. Должен же быть выбор, вы согласны?» — поинтересовалась у подписчиков блогер.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси». На момент публикации ответа на запрос не поступало.