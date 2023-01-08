08 января 2023

В Челябинске из-за морозов закрылись катки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, парк терешковой, заливка льда
Ледовые катки закрыты в парке имени Пушкина, Гагарина, Терешковой Фото:

В Челябинске по причине сильных морозов закрылись ледовые катки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

«График работы катков в связи с низкой температурой воздуха изменился. В парке имени Пушкина и парке имени Терешковой катки не будут работать 9 января. В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина каток будет закрыт 9 и 10 января», — сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики отметили, что в Челябинской области аномальные морозы задержатся до 12 января. Среднесуточная температура воздуха в регионе будет на семь градусов ниже климатической нормы.

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В Челябинске по причине сильных морозов закрылись ледовые катки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления культуры. «График работы катков в связи с низкой температурой воздуха изменился. В парке имени Пушкина и парке имени Терешковой катки не будут работать 9 января. В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина каток будет закрыт 9 и 10 января», — сообщили в ведомстве. Ранее синоптики отметили, что в Челябинской области аномальные морозы задержатся до 12 января. Среднесуточная температура воздуха в регионе будет на семь градусов ниже климатической нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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