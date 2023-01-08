В Челябинске из-за морозов закрылись катки

Ледовые катки закрыты в парке имени Пушкина, Гагарина, Терешковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по причине сильных морозов закрылись ледовые катки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

«График работы катков в связи с низкой температурой воздуха изменился. В парке имени Пушкина и парке имени Терешковой катки не будут работать 9 января. В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина каток будет закрыт 9 и 10 января», — сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики отметили, что в Челябинской области аномальные морозы задержатся до 12 января. Среднесуточная температура воздуха в регионе будет на семь градусов ниже климатической нормы.