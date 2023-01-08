08 января 2023
07 января 2023

В Челябинской области задержатся аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и люди. Челябинск, девушка, холод, зима, погода, человек, женщина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
Мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже Фото:

В Челябинской области аномальные морозы задержатся до 12 января. Об этом сообщает гидрометцентр региона.

«По 10 января по всей территории Челябинской области и с 11 по 12 января местами ожидается аномально холодная погода. В отдельных районах сильный мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже», — сообщается на сайте гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что среднесуточная температурами воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В школах области из-за морозов также продлили новогодние каникулы. И сегодня, 9 января, в Челябинске в связи с аномальными холодами отменили 16 междугородних автобусных рейсов.

«Из-за аномальных морозов нагрузка на технику при уборке улиц и тротуаров резко выросла. Следующая ночь также ожидается очень холодной, температура опустится ниже минус 30 градусов», — доложил мэру Челябинска Наталье Котовой в ходе аппаратного совещания 9 января ее заместитель Андрей Ксензов.

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В Челябинской области аномальные морозы задержатся до 12 января. Об этом сообщает гидрометцентр региона. «По 10 января по всей территории Челябинской области и с 11 по 12 января местами ожидается аномально холодная погода. В отдельных районах сильный мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже», — сообщается на сайте гидрометцентра. Синоптики отмечают, что среднесуточная температурами воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В школах области из-за морозов также продлили новогодние каникулы. И сегодня, 9 января, в Челябинске в связи с аномальными холодами отменили 16 междугородних автобусных рейсов. «Из-за аномальных морозов нагрузка на технику при уборке улиц и тротуаров резко выросла. Следующая ночь также ожидается очень холодной, температура опустится ниже минус 30 градусов», — доложил мэру Челябинска Наталье Котовой в ходе аппаратного совещания 9 января ее заместитель Андрей Ксензов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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