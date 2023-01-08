В Челябинской области задержатся аномальные морозы

В Челябинской области аномальные морозы задержатся до 12 января. Об этом сообщает гидрометцентр региона.
«По 10 января по всей территории Челябинской области и с 11 по 12 января местами ожидается аномально холодная погода. В отдельных районах сильный мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже», — сообщается на сайте гидрометцентра.
Синоптики отмечают, что среднесуточная температурами воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В школах области из-за морозов также продлили новогодние каникулы. И сегодня, 9 января, в Челябинске в связи с аномальными холодами отменили 16 междугородних автобусных рейсов.
«Из-за аномальных морозов нагрузка на технику при уборке улиц и тротуаров резко выросла. Следующая ночь также ожидается очень холодной, температура опустится ниже минус 30 градусов», — доложил мэру Челябинска Наталье Котовой в ходе аппаратного совещания 9 января ее заместитель Андрей Ксензов.
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