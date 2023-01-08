08 января 2023

В Челябинске автомобиль повис на краю моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства в Челябинск, движение перекрыто, свердловский проспект, дпс
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

В Челябинске утром 9 января на дороге, ведущей к международному аэропорту «Курчатов», автомобиль пробил ограждение и повис на краю моста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, пострадавших при ДТП нет.

«ДТП произошло напротив дома 1В по улице Промышленной. Водитель „Лада Гранта“ не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, повредив его», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Там отметили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

Автомобиль чуть не упал с моста
Фото:

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В Челябинске утром 9 января на дороге, ведущей к международному аэропорту «Курчатов», автомобиль пробил ограждение и повис на краю моста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, пострадавших при ДТП нет. «ДТП произошло напротив дома 1В по улице Промышленной. Водитель „Лада Гранта“ не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, повредив его», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Там отметили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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