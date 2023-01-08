Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утром 9 января на дороге, ведущей к международному аэропорту «Курчатов», автомобиль пробил ограждение и повис на краю моста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, пострадавших при ДТП нет.

«ДТП произошло напротив дома 1В по улице Промышленной. Водитель „Лада Гранта“ не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, повредив его», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Там отметили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка.