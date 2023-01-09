В Первоуральске (Свердловская область) жильцы дома по улице Комсомольская, 17А жалуются на грязную воду, которая бежит из-под крана. Местные жители иронизируют, называя воду — чистой, «Кока-колой» и кофе.
«Комсомольская, 17А — из крана бежит „чистая“ вода», — пишет сообщество «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на местных жителей. Другие жители в комментариях добавляют, что в доме бежит «бесплатное кофе» и газировка «Кока-кола».
По словам другого жителя, 9 января в доме работали сотрудники управляющей компании «Дом Плюс», которая занимается обслуживанием этого дома. Гражданин считает, что именно после их работ в доме стала бежать грязная вода.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Дом Плюс». На момент публикации новости ответ не поступил.
Фото: сообщество «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте»
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В Первоуральске (Свердловская область) жильцы дома по улице Комсомольская, 17А жалуются на грязную воду, которая бежит из-под крана. Местные жители иронизируют, называя воду — чистой, «Кока-колой» и кофе. «Комсомольская, 17А — из крана бежит „чистая“ вода», — пишет сообщество «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на местных жителей. Другие жители в комментариях добавляют, что в доме бежит «бесплатное кофе» и газировка «Кока-кола». По словам другого жителя, 9 января в доме работали сотрудники управляющей компании «Дом Плюс», которая занимается обслуживанием этого дома. Гражданин считает, что именно после их работ в доме стала бежать грязная вода. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Дом Плюс». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что в Нижнем Тагиле с октября 2022 года жители активно привлекают к проблеме некачественного водоснабжения. Позднее дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.