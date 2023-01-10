Пульмонолог объяснила опасность идиопатической пневмонии, которую диагностировали у Никиты Михалкова

11 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Идиопатическая пневмония может привести к фиброзу легких, отметила Маринэ Гамбарян Фото: Анна Майорова © URA.RU Интерстициальная идиопатическая пневмония (ИИП) встречается крайне редко, не имеет четкой причины появления и может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. Ранее telegram-канал Mash сообщил об ухудшении состояния здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова. Врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония. Позже режиссер сообщил в своем telegram-канал «Бесогон», что пока находится в больнице и проходит обследование. «Идиопатическая пневмония — это разнородные заболевания легких неустановленной этиологии, когда мы не совсем понимаем, от чего они возникли. Вирусов нет, бактерий нет, а воспаление есть, и ведет, возможно, к фиброзу. Если он быстро развивается, охватывает большую площадь легких, то здесь может быть серьезный прогноз. То есть развитие дыхательной недостаточности. Если медленно, или местами, или не развивается вообще, то шансы могут быть более благоприятными. Но если это диффузная ИИП, то она чаще всего приводит к фиброзу и летальному исходу. Потому что когда фиброза много, то легкие превращаются в одну соединительную ткань и человек погибает от дыхательной недостаточности», — объяснила Маринэ Гамбарян. По словам пульмонолога, идиопатическая пневмония является крайне редким заболеванием. «До сих пор интерстициальная идиопатическая пневмония считалась одним из редких заболеваний. Такие болезни очень коварны. Например, идиопатический альвеолит может обнаружиться с детского, юношеского возраста и требует серьезного системного длительного лечения», — добавила Гамбарян. Врач подчеркнула, что идиопатическая пневмония, как правило, поражает все легкие. «Классическая, бактериальная, пневмония, поражает определенную долю в легких, она локализована с одной стороны, левосторонняя или правосторонняя, и ее нужно лечить. А идиопатическая не локализуется в рамках одного или нескольких сегментов. Она поражает практически все легкие, межальвеолярные ткани (альвеолы — образования, оплетенное сетью капилляров, — прим. URA.RU). Такое часто бывает и при вирусных пневмониях», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интерстициальная идиопатическая пневмония (ИИП) встречается крайне редко, не имеет четкой причины появления и может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. Ранее telegram-канал Mash сообщил об ухудшении состояния здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова. Врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония. Позже режиссер сообщил в своем telegram-канал «Бесогон», что пока находится в больнице и проходит обследование. «Идиопатическая пневмония — это разнородные заболевания легких неустановленной этиологии, когда мы не совсем понимаем, от чего они возникли. Вирусов нет, бактерий нет, а воспаление есть, и ведет, возможно, к фиброзу. Если он быстро развивается, охватывает большую площадь легких, то здесь может быть серьезный прогноз. То есть развитие дыхательной недостаточности. Если медленно, или местами, или не развивается вообще, то шансы могут быть более благоприятными. Но если это диффузная ИИП, то она чаще всего приводит к фиброзу и летальному исходу. Потому что когда фиброза много, то легкие превращаются в одну соединительную ткань и человек погибает от дыхательной недостаточности», — объяснила Маринэ Гамбарян. По словам пульмонолога, идиопатическая пневмония является крайне редким заболеванием. «До сих пор интерстициальная идиопатическая пневмония считалась одним из редких заболеваний. Такие болезни очень коварны. Например, идиопатический альвеолит может обнаружиться с детского, юношеского возраста и требует серьезного системного длительного лечения», — добавила Гамбарян. Врач подчеркнула, что идиопатическая пневмония, как правило, поражает все легкие. «Классическая, бактериальная, пневмония, поражает определенную долю в легких, она локализована с одной стороны, левосторонняя или правосторонняя, и ее нужно лечить. А идиопатическая не локализуется в рамках одного или нескольких сегментов. Она поражает практически все легкие, межальвеолярные ткани (альвеолы — образования, оплетенное сетью капилляров, — прим. URA.RU). Такое часто бывает и при вирусных пневмониях», — подытожила она.