Мэры из ХМАО отреагировали на аварию, оставившую Мегион без отопления в 40-градусный мороз

Два мэра из ХМАО предложили помощь властям Мегиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко и глава Радужного Наталья Гулина предложили помощь властям Мегиона, где произошла коммунальная авария, которая оставила без отопления жителей в 40-градусный мороз. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в администрации Радужного. Так же в личном telegram-канале мэра Нижневартовска появился соответствующий пост.

«Мэр Радужного Наталья Гулина предложила помощь. В частности, речь идет о специалистах и материалах, которые помогут быстрее решить проблему», — отметил инсайдер. По имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона до Натальи Гулиной не удалось дозвониться.

Глава Нижневартовска, согласно сообщению в его telegram-канале так же позвонил исполняющему обязанности главы Мегиона Игорю Алчинову. «Предложил полное содействие и помощь по всем вопросам. Кроме того дал поручение коммунальным службам Нижневартовска усилить меры предосторожности на объектах тепло- и водоснабжения», — сообщается в личном telegram-канале мэра Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало о запуске котельной в Мегионе, работа которой была остановлена из-за аварии на теплоносителе. По словам городских властей, предварительно под отключение попали жильцы 9 микрорайона города. Всего 12 домов. В них ориентировочно зарегистрировано 3100 жильцов