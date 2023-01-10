В Серове возле остановки нашли труп мужчины

Житель Серова умер на остановке общественного транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Серове (Свердловская область) возле остановки по улице Карла Маркса сегодня было обнаружено тело мужчины. На месте работали сотрудники полиции. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Сегодня на остановке на Карла Маркса был обнаружен труп мужчины лет пятидесяти. На месте работали силовики. По каким причинам умер мужчина, пока неясно», — поделились читатели агентства.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU заявили, что на данный момент проводятся следственные мероприятия. «Проверка проводится серовским межрайонным следственным отделом регионального СКР области. Проведен осмотр места происшествия. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти», — сказано в сообщении.

По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, признаков криминальной смерти не обнаружено. «Личность мужчины установлена. Им оказался местный житель 1971 г. р. Признаков криминальной смерти нет. Мужчине внезапно стало плохо на остановке», — отметил полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге возле остановки нашли труп мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1960 года рождения.