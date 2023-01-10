Генпрокурор РФ вступился за многодетную челябинку, которую лишили детского пособия

Зампрокурора региона внес представление управляющему ОПФР России по области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, многодетной матери из поселка Метлино Озерска (Челябинская область), назначили пособие на ребенка. Женщине ранее отказывали в выплате из-за ошибки в расчетах. Об этом 11 января сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.

«Мать троих малолетних детей в августе прошлого года обратилась на выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Решением отделения ПФР в назначении пособия ей было отказано в связи с тем, что доход семьи превышал установленный среднедушевой доход. Однако проверка показала, что в сумме дохода семьи дважды необоснованно учтены полученные по месту работы выплаты за услуги ЖКХ в сумме более 95 тысяч рублей, предоставляемые работникам образовательных учреждений на селе», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Зампрокурора региона внес представление управляющему ОПФР России по области, которое незамедлительно было рассмотрено. Незаконное решение об отказе в назначении пособия отменено. Женщине назначена ежемесячная выплата на ребенка в размере около 7 тысяч рублей, а также произведен перерасчет на сумму 48 тысяч рублей.