Свердловского преподавателя в вышиванке наказали за посты в соцсетях

Бывший преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин заплатит 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Такое решение принял Первоуральский городской суд.
«Суд постановил назначить Изгагину штраф в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Заседание проходило около получаса.
Само административное дело было возбуждено в отношении Изгагина 13 декабря. Мужчина подозревался в дискредитации армии РФ посредством нескольких постов, размещенных в социальных сетях. В них он публиковал свои фотографии в вышиванке (национальная украинская одежда), а также оставлял призывы на украинском языке.
Данные публикации заметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой наказать Изгагина. После обращения мужчина был уволен из Первоуральского металлургического колледжа, где занимал должность преподавателя.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».