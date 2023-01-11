Свердловского преподавателя в вышиванке наказали за посты в соцсетях

Экс-преподаватель из Первоуральска Изгагин заплатит за дискредитацию армии РФ

11 января 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Артема Изгагина к штрафу в размере 40 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин заплатит 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Такое решение принял Первоуральский городской суд. «Суд постановил назначить Изгагину штраф в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Заседание проходило около получаса. Само административное дело было возбуждено в отношении Изгагина 13 декабря. Мужчина подозревался в дискредитации армии РФ посредством нескольких постов, размещенных в социальных сетях. В них он публиковал свои фотографии в вышиванке (национальная украинская одежда), а также оставлял призывы на украинском языке. Данные публикации заметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой наказать Изгагина. После обращения мужчина был уволен из Первоуральского металлургического колледжа, где занимал должность преподавателя.

Бывший преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин заплатит 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Такое решение принял Первоуральский городской суд. «Суд постановил назначить Изгагину штраф в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Заседание проходило около получаса. Само административное дело было возбуждено в отношении Изгагина 13 декабря. Мужчина подозревался в дискредитации армии РФ посредством нескольких постов, размещенных в социальных сетях. В них он публиковал свои фотографии в вышиванке (национальная украинская одежда), а также оставлял призывы на украинском языке. Данные публикации заметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой наказать Изгагина. После обращения мужчина был уволен из Первоуральского металлургического колледжа, где занимал должность преподавателя.