Свердловского преподавателя в вышиванке наказали за посты в соцсетях

Экс-преподаватель из Первоуральска Изгагин заплатит за дискредитацию армии РФ
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Суд приговорил Артема Изгагина к штрафу в размере 40 тысяч рублей Фото:

Бывший преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин заплатит 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Такое решение принял Первоуральский городской суд.

«Суд постановил назначить Изгагину штраф в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Заседание проходило около получаса.

Само административное дело было возбуждено в отношении Изгагина 13 декабря. Мужчина подозревался в дискредитации армии РФ посредством нескольких постов, размещенных в социальных сетях. В них он публиковал свои фотографии в вышиванке (национальная украинская одежда), а также оставлял призывы на украинском языке.

Данные публикации заметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой наказать Изгагина. После обращения мужчина был уволен из Первоуральского металлургического колледжа, где занимал должность преподавателя.

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Бывший преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин заплатит 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Такое решение принял Первоуральский городской суд. «Суд постановил назначить Изгагину штраф в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Заседание проходило около получаса. Само административное дело было возбуждено в отношении Изгагина 13 декабря. Мужчина подозревался в дискредитации армии РФ посредством нескольких постов, размещенных в социальных сетях. В них он публиковал свои фотографии в вышиванке (национальная украинская одежда), а также оставлял призывы на украинском языке. Данные публикации заметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой наказать Изгагина. После обращения мужчина был уволен из Первоуральского металлургического колледжа, где занимал должность преподавателя.
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