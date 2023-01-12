Поставки лекарств в аптеки Свердловской области снизились на 80%

12 января 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

В свердловские аптеки перестали доставлять «Тамоксифен», «Мадопар», «Вентолин» и другие Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Свердловской области возникли перебои в доставке аптекам нескольких препаратов, среди которых «Тамоксифен» (применяется для лечения рака молочной железы), «Мадопар» (для страдающих болезнью Паркинсона) и «Вентолин» (аэрозоль для ингаляций). Замдиректора аптечной сети «Радуга» Алексей Панаит сообщил, что их поставки сократились на 80% в сравнении с 2022 годом. «Поставки лекарств в нашу аптеку снизились на 80% по сравнению с прошлым годом. Задерживаются поставки «Тамоксифена», хотя в Москву отправки были, а до регионов не довезли. Также перебои с доставками «Мадопара» и «Вентолина», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на замдиректора аптечной сети. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с логистическими проблемами. Но, по данным издания, причина перебоев в доставке препаратов заключается не только в логистике, но и в низкой стоимости лекарств. По словам Панаита, с проблемами также сталкиваются и производители. «Им задерживают поставки субстанций для препаратов», — цитирует «Коммерсант» Алексея Панаита. Также в Роспотребнадзоре добавили, что задержки поставок связаны с повышенным спросом на лекарства. В ведомстве считают, что проблема — временная, и рекомендуют не покупать препараты у перекупщиков. Как сообщил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов изданию, проблему с поставками можно решить в течение нескольких недель. По его словам, для этого нужно допустить индексацию и предложить компаниям продолжать выпуск лекарств системно. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые лекарственные препараты пропали с полок свердловских аптек. Жители столкнулись с дефицитом следующих медикаментов: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф» и «Зифлукорт». Такая проблема началась после того, как Запад ввел санкции против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области возникли перебои в доставке аптекам нескольких препаратов, среди которых «Тамоксифен» (применяется для лечения рака молочной железы), «Мадопар» (для страдающих болезнью Паркинсона) и «Вентолин» (аэрозоль для ингаляций). Замдиректора аптечной сети «Радуга» Алексей Панаит сообщил, что их поставки сократились на 80% в сравнении с 2022 годом. «Поставки лекарств в нашу аптеку снизились на 80% по сравнению с прошлым годом. Задерживаются поставки «Тамоксифена», хотя в Москву отправки были, а до регионов не довезли. Также перебои с доставками «Мадопара» и «Вентолина», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на замдиректора аптечной сети. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с логистическими проблемами. Но, по данным издания, причина перебоев в доставке препаратов заключается не только в логистике, но и в низкой стоимости лекарств. По словам Панаита, с проблемами также сталкиваются и производители. «Им задерживают поставки субстанций для препаратов», — цитирует «Коммерсант» Алексея Панаита. Также в Роспотребнадзоре добавили, что задержки поставок связаны с повышенным спросом на лекарства. В ведомстве считают, что проблема — временная, и рекомендуют не покупать препараты у перекупщиков. Как сообщил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов изданию, проблему с поставками можно решить в течение нескольких недель. По его словам, для этого нужно допустить индексацию и предложить компаниям продолжать выпуск лекарств системно. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые лекарственные препараты пропали с полок свердловских аптек. Жители столкнулись с дефицитом следующих медикаментов: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф» и «Зифлукорт». Такая проблема началась после того, как Запад ввел санкции против России.