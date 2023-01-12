Челябинцы перед Новым годом отдали лже-брокерам около 2 млн рублей

Южноуральцы стали жертвами мошенников в надежде преумножить свои финансы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинской области, пытаясь подзаработать на инвестициях перед празднованием Нового года, отдали псевдо-брокерам около 2 млн рублей. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мошенники использовали уже традиционную схему обмана, в которой обещали доверчивым жителям преумножения вложенных средств.

«В Карталах женщина инвестировала 110 тысяч рублей, в Озерске два мужчины отдали „фирмам-брокерам“ свыше 1,2 млн рублей, В Сатке женщина отдала мошенникам почти полмиллиона. Все они вкладывали деньги в декабре, желая заработать перед Новым годом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана жителей, используют психологические манипуляции, втираются в доверия и могут быть очень убедительными. Полицейские призывают граждан быть внимательными и помнить, что не бывает гигантских заработков в короткие сроки.

Ранее в полиции предупредили о новой схеме обмана. Пользователям Госуслуг звонит якобы представитель МФЦ и просит продиктовать код из смс-сообщения. После получения кода мошенники получают полный доступ к личному кабинету гражданина и начинают оформлять кредиты от его имени.