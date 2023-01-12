12 января 2023

Обвиняемый Пригожиным в дискредитации армии РФ свердловский журналист впервые пришел в суд

Глава Музея истории Екатеринбурга впервые пришел в суд из-за дела о дискредитации армии РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие барельефов двух глав Екатеринбурга - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского - в мэрии. Екатеринбург , пушкарев игорь
Дело Игоря Пушкарева рассматривают в Ленинском районном суде Фото:

Глава Музея истории Екатеринбурга пришел в Ленинский райсуд, где в 11:45 начнется рассмотрение иска полиции о дискредитации армии России. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий.

«Игорь Пушкарев пришел в Ленинский суд, где рассмотрят дело против него», — сообщил корреспондент. Пушкарева начнут судить за пост, в котором он опубликовал информацию, противоречащую позиции данным Минобороны РФ.

Прошлое заседание по делу Пушкарева, которое должно было состояться 27 декабря, не смогли провести из-за неявки обвиняемого. Полиция составила протокол о дискредитации армии 21 декабря, когда Пушкарева вызывали в полицию.

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Глава Музея истории Екатеринбурга пришел в Ленинский райсуд, где в 11:45 начнется рассмотрение иска полиции о дискредитации армии России. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий. «Игорь Пушкарев пришел в Ленинский суд, где рассмотрят дело против него», — сообщил корреспондент. Пушкарева начнут судить за пост, в котором он опубликовал информацию, противоречащую позиции данным Минобороны РФ. Прошлое заседание по делу Пушкарева, которое должно было состояться 27 декабря, не смогли провести из-за неявки обвиняемого. Полиция составила протокол о дискредитации армии 21 декабря, когда Пушкарева вызывали в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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