Обвиняемый Пригожиным в дискредитации армии РФ свердловский журналист впервые пришел в суд

Дело Игоря Пушкарева рассматривают в Ленинском районном суде
Глава Музея истории Екатеринбурга пришел в Ленинский райсуд, где в 11:45 начнется рассмотрение иска полиции о дискредитации армии России. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий.
«Игорь Пушкарев пришел в Ленинский суд, где рассмотрят дело против него», — сообщил корреспондент. Пушкарева начнут судить за пост, в котором он опубликовал информацию, противоречащую позиции данным Минобороны РФ.
Прошлое заседание по делу Пушкарева, которое должно было состояться 27 декабря, не смогли провести из-за неявки обвиняемого. Полиция составила протокол о дискредитации армии 21 декабря, когда Пушкарева вызывали в полицию.
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