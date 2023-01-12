12 января 2023

Суд не смог наказать главу Музея истории Екатеринбурга, обвиненного в дискредитации армии

Суд перенес заседание по делу главы Музея истории Екатеринбурга на конец января
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных горожан. Екатеринбург , пушкарев игорь
Дело Пукшкарева рассматривал Ленинский районный суд Фото:

Суд во второй раз не смог оштрафовать главу Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию армии РФ. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий.

«У нас есть много вопросов к должностному лицу, который составлял протокол» — заявил адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов. Он попросил перенести заседание и вызвать полицейского.

По итогу судья принял решение перенести заседание. Рассмотрение административного дела состоится 25 января.

В декабре в отношении Пушкарева составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. В декабре Пушкарева уже пытались осудить за дискредитацию армии, но он не пришел на заседание. Причины этого не уточнялись.

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Суд во второй раз не смог оштрафовать главу Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию армии РФ. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий. «У нас есть много вопросов к должностному лицу, который составлял протокол» — заявил адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов. Он попросил перенести заседание и вызвать полицейского. По итогу судья принял решение перенести заседание. Рассмотрение административного дела состоится 25 января. В декабре в отношении Пушкарева составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. В декабре Пушкарева уже пытались осудить за дискредитацию армии, но он не пришел на заседание. Причины этого не уточнялись.
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