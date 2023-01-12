Суд не смог наказать главу Музея истории Екатеринбурга, обвиненного в дискредитации армии

Суд перенес заседание по делу главы Музея истории Екатеринбурга на конец января

13 января 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Дело Пукшкарева рассматривал Ленинский районный суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд во второй раз не смог оштрафовать главу Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию армии РФ. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий. «У нас есть много вопросов к должностному лицу, который составлял протокол» — заявил адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов. Он попросил перенести заседание и вызвать полицейского. По итогу судья принял решение перенести заседание. Рассмотрение административного дела состоится 25 января. В декабре в отношении Пушкарева составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. В декабре Пушкарева уже пытались осудить за дискредитацию армии, но он не пришел на заседание. Причины этого не уточнялись.

Суд во второй раз не смог оштрафовать главу Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию армии РФ. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий. «У нас есть много вопросов к должностному лицу, который составлял протокол» — заявил адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов. Он попросил перенести заседание и вызвать полицейского. По итогу судья принял решение перенести заседание. Рассмотрение административного дела состоится 25 января. В декабре в отношении Пушкарева составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. В декабре Пушкарева уже пытались осудить за дискредитацию армии, но он не пришел на заседание. Причины этого не уточнялись.