Суд не смог наказать главу Музея истории Екатеринбурга, обвиненного в дискредитации армии

Суд во второй раз не смог оштрафовать главу Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию армии РФ. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий.
«У нас есть много вопросов к должностному лицу, который составлял протокол» — заявил адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов. Он попросил перенести заседание и вызвать полицейского.
По итогу судья принял решение перенести заседание. Рассмотрение административного дела состоится 25 января.
В декабре в отношении Пушкарева составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. В декабре Пушкарева уже пытались осудить за дискредитацию армии, но он не пришел на заседание. Причины этого не уточнялись.
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