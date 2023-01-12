Жители Трехгорного и Катав-Ивановска могли наблюдать круги в небе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В небе над Трехгорным Челябинской области жители заметили странные круги. Этим они поделились в социальных сетях.

«А что у нас на небе? Посмотрите! Кто там рассекает на самолете и нарезает круги???» — пишет Наталья К. в паблике «Подслушано. Трехгорный» в «ВКонтакте».

В комментариях под постом появился ответ пресс-службы мэрии Трехгорного. Жителям рассказали, что кружил самолет в Уфу, который не мог зайти на посадку.

«В связи с временным ограничением на посадку и взлет в аэропорту Уфы самолет, выполняющий рейс в Уфу, в ожидании разрешения на посадку кружил над Катав-Ивановским муниципальным районом. В воздушное пространство над Трехгорным самолет не заходил», — говорится в сообщении.