12 января 2023

Жителей Челябинской области напугали круги в небе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объект накопленного вреда (городская свалка). Челябинск, облака, небо, самолет
Жители Трехгорного и Катав-Ивановска могли наблюдать круги в небе Фото:

В небе над Трехгорным Челябинской области жители заметили странные круги. Этим они поделились в социальных сетях.

«А что у нас на небе? Посмотрите! Кто там рассекает на самолете и нарезает круги???» — пишет Наталья К. в паблике «Подслушано. Трехгорный» в «ВКонтакте».

В комментариях под постом появился ответ пресс-службы мэрии Трехгорного. Жителям рассказали, что кружил самолет в Уфу, который не мог зайти на посадку.

«В связи с временным ограничением на посадку и взлет в аэропорту Уфы самолет, выполняющий рейс в Уфу, в ожидании разрешения на посадку кружил над Катав-Ивановским муниципальным районом. В воздушное пространство над Трехгорным самолет не заходил», — говорится в сообщении.

Самолету в Уфу пришлось кружить в небе в ожидании разрешения на посадку
Фото:

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В небе над Трехгорным Челябинской области жители заметили странные круги. Этим они поделились в социальных сетях. «А что у нас на небе? Посмотрите! Кто там рассекает на самолете и нарезает круги???» — пишет Наталья К. в паблике «Подслушано. Трехгорный» в «ВКонтакте». В комментариях под постом появился ответ пресс-службы мэрии Трехгорного. Жителям рассказали, что кружил самолет в Уфу, который не мог зайти на посадку. «В связи с временным ограничением на посадку и взлет в аэропорту Уфы самолет, выполняющий рейс в Уфу, в ожидании разрешения на посадку кружил над Катав-Ивановским муниципальным районом. В воздушное пространство над Трехгорным самолет не заходил», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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