В небе над Трехгорным Челябинской области жители заметили странные круги. Этим они поделились в социальных сетях.
«А что у нас на небе? Посмотрите! Кто там рассекает на самолете и нарезает круги???» — пишет Наталья К. в паблике «Подслушано. Трехгорный» в «ВКонтакте».
В комментариях под постом появился ответ пресс-службы мэрии Трехгорного. Жителям рассказали, что кружил самолет в Уфу, который не мог зайти на посадку.
«В связи с временным ограничением на посадку и взлет в аэропорту Уфы самолет, выполняющий рейс в Уфу, в ожидании разрешения на посадку кружил над Катав-Ивановским муниципальным районом. В воздушное пространство над Трехгорным самолет не заходил», — говорится в сообщении.
Самолету в Уфу пришлось кружить в небе в ожидании разрешения на посадку
Фото: «Подслушано | Трехгорный», «ВКонтакте»
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В небе над Трехгорным Челябинской области жители заметили странные круги. Этим они поделились в социальных сетях. «А что у нас на небе? Посмотрите! Кто там рассекает на самолете и нарезает круги???» — пишет Наталья К. в паблике «Подслушано. Трехгорный» в «ВКонтакте». В комментариях под постом появился ответ пресс-службы мэрии Трехгорного. Жителям рассказали, что кружил самолет в Уфу, который не мог зайти на посадку. «В связи с временным ограничением на посадку и взлет в аэропорту Уфы самолет, выполняющий рейс в Уфу, в ожидании разрешения на посадку кружил над Катав-Ивановским муниципальным районом. В воздушное пространство над Трехгорным самолет не заходил», — говорится в сообщении.