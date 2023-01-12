Мошенники обманули пожилую челябинку после заказа лекарств в интернете

Из женщины выманивали деньги на протяжение двух недель Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мошенники выманили у челябинской пенсионерки крупную сумму денег под видом компенсации средств за покупку лекарств в интернет-магазине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники вытягивали из женщины деньги на протяжение двух недель.

«Представившись сотрудником силового ведомства Москвы, лже-сотрудник сообщил пенсионерке, что удалось задержать представителей организации, незаконно распространявших лекарственные средства. По словам звонившего, его собеседница тоже когда-то заказывала лекарства в этой организации, а значит, ей теперь полагается компенсация — 600 тысяч рублей. Пожилая женщина в 2021 году действительно заказывала лекарства в интернете», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону

Женщина поверила «сотруднику». С тех пор мошенники уже под видом банковских служащих не отставали от женщины. Сначала они просили деньги для осуществления перевода компенсации. Затем ей несколько раз пришлось заплатить за оформление и доставку денег на счет, а также за открытые счета. Женщина занимала деньги у знакомых, брала кредиты, делала все, чтобы получить заветную компенсацию, которой не существовало.

От полного разорения женщину спасла дочь. Она узнала о проблеме матери, поняла, что та стала жертвой мошенников, и посоветовала обратиться в полицию.

Перед празднованием Нового года активность мошенников в Челябинской области увеличилось. Жители региона пытались подзаработать к праздникам и становились легкой мишенью для лже-брокеров, которые предлагали в короткие сроки преувеличить их финансы. В итоге люди теряли все свои вложенные деньги.