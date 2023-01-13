Мать из Соледара рассказала, как российские военные спасают детей. Видео

Российские солдаты помогали жителям Соледара покинуть город
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
ВС РФ помогали мирным жителям в Соледаре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации российская армия спасает детей. Об этом рассказала беженка из Соледара Анжела.

«Мы шли пешком, три с половиной километра пешком, это тяжело было. Под пулями. На нас надели бронежилет, ребенка взял военный, то есть он своей жизнью спасал моего ребенка», — рассказала Анжела Пятому каналу. Ей пришлось покинуть город в новогоднюю ночь и долго идти пешком. Анжела отметила хорошее отношение со стороны российских солдат.

Ранее стало известно о полном освобождении Соледара из-под контроля ВСУ. В последнее время за город велись ожесточенные бои. Освобождение города откроет для ВС РФ новые пути наступления, а также ограничит возможности для подкрепления ВСУ.

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В зоне проведения спецоперации российская армия спасает детей. Об этом рассказала беженка из Соледара Анжела. «Мы шли пешком, три с половиной километра пешком, это тяжело было. Под пулями. На нас надели бронежилет, ребенка взял военный, то есть он своей жизнью спасал моего ребенка», — рассказала Анжела Пятому каналу. Ей пришлось покинуть город в новогоднюю ночь и долго идти пешком. Анжела отметила хорошее отношение со стороны российских солдат. Ранее стало известно о полном освобождении Соледара из-под контроля ВСУ. В последнее время за город велись ожесточенные бои. Освобождение города откроет для ВС РФ новые пути наступления, а также ограничит возможности для подкрепления ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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