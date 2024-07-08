Путин нашел способ без денег преодолеть демографический кризис

Подсказку дали те, для кого большая семья — норма жизни

08 июля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел нематериальный способ справиться с демографической проблемой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решить демографическую проблему и создать культ семьи можно без денег — для этого достаточно увлечь людей и дать им возможность реализовать свои таланты и способности. По сути, такую подсказку властям дали участники конкурса «Это у нас семейное», с которыми президент РФ Владимир Путин встретился 8 июля на ВДНХ на площадке выставки «Россия». Как объяснили URA.RU эксперты, такое ненавязчивое повышение роли семьи будет иметь больший эффект. Команда выставки сегодня выдохнула — 9 месяцев работы привели к рождению нового проекта: Национального центра «Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выставка «Россия», которая длилась на ВДНХ целых девять месяцев, закрылась в минувшие выходные, но сегодня в пятый раз сюда приехал президент Путин, чтобы пообщаться с организаторами и встретиться с семьями — участниками первого всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Казалось бы, такие разные, но очень близкие по сути встречи: именно на выставке был зажжен семейный очаг и лампады с огнем разъехались по всей стране и даже отправились в другие страны. «Мы стали одной большой семьей», — рассказала директор выставки Наталья Виртуозова. Организаторы не припомнят ни одного дня, чтобы в павильонах не было посетителей — в общей сложности 18,5 млн человек. Люди приходили в любую погоду, а одного из них не остановила даже сломанная нога. Особый интерес «Россия» вызвала у семей с детьми. «Мы точно можем сказать, что будущее России в надежных руках. Наши дети хотят строить комфортные дома, мечтают путешествовать, открывать нашу страну, защищать нашу Родину. Они хотят реализовать себя здесь, в России, и выставка показала, что все возможности для этого в нашей стране есть», — рассказали участники встречи. Каждый из посетителей мог оставить на память свое «сердце» с впечатлениями о выставке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наследие выставки будет сохранено. Путину показали проект будущего Национального центра «Россия», который построен на территории столичного ЭКСПО. Современное красивое здание, где в таком же сконцентрированном виде можно будет познакомиться с каждым регионом большой страны. Тема большой страны получила продолжение на встрече с семьями, которые приехали из разных уголков. «102 тыс семейных команд [приняли участие в конкурсе]. Это просто потрясающе, — восхитился Путин, начиная разговор с финалистами. — Меня очень удивило и порадовало, что участники по возрасту очень разные: самому младшему — 5 лет, самому опытному — 91 год. Несмотря на то, кто будет назван победителем, вы все остались вы выигрыше — совместная работа всегда сплачивает». 79-летняя Валентина Норжилова из Забайкалья покорила президента Владимира Путина, что именно она нашла новость о конкурсе «на просторах интернета» Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам президента, опыт, полученный во время конкурса, будет использован в дальнейшем. «Он важен для укрепления российских семей. Для государства не может быть ничего более важного, чем семья», — заявил Путин. Своими рассказами и впечатлениями участники конкурса подтвердили эти слова. Семья Батодалаевых, Норжиловых и Эрдынеевых (они живут в Забайкальском крае и в Бурятии) — династия педагогов. Батожаргал Норжилов в свои 80 лет до сих пор работает в школе и говорит, что самое большое его богатство — это семья, рожденная 55 лет назад, и дети. А его супруга Валентина, несмотря на свои 79 лет, оказалась продвинутым интернет-пользователем: именно она нашла информацию о конкурсе и предложила поучаствовать. «Бабушка на просторах интернета нашла информацию», — даже не с удивлением, а скорее с восхищением заметил президент. На встречу с президентом семья Лакаевых, Новоселовых и Наконечных из Ульяновска приехала в специально созданных костюмах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетная семья Лакаевых, Новоселовых и Наконечных из Ульяновска — тоже трудовая династия. Только строителей. 136 лет стажа на всех. «Только мама у нас не строитель, — заметила дочь Анастасия. — Но она строит папу». Отец большого семейства Сергей признался, что скептически был настроен на конкурс, но даже его азарт захватил уже после первого этапа. Но для него главное другое: «Хотелось бы, чтобы многодетными у нас было модно, чтобы об этом рассказывали по телевизору, чтобы люди брали с нас пример», — поделился он с Путиным. Семья Большаковых из Апаны все, как один, любители математики Фото: Владимир Андреев © URA.RU И глава государства тут же подхватил этот порыв. «Мы с вами единомышленники, — откликнулся он. — Я всегда говорю всем, что нужно поднимать престиж большой семьи». За столом была и еще одна династия — семья Большаковых из Анапы. Ее уникальность в том, что родители, трое из четырех сыновей, плюс невестка — все учителя математики. А представители старшего поколения этой семьи ради конкурса даже сдали нормы ГТО и получили золотые значки. Владимиру Путину продемонстрировали сегодня даже родовое дерево Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семья Рыбачевых рассказала Путину о песне, которую ее глава Сергей сочил для конкурса. Простые слова: «Я счастливчик, потому что у меня большая семья, я счастливчик, потому что Россия — Родина моя». Президент, услышав всего две строчки, попросил передать ему эту песню: он уже сам найдет способ запустить ее в ротацию. Общение длилось час с небольшим, и за это время участники конкурса озвучили Путину несколько идей, которые позволят поднять престиж семей. Они предложили создать фонд активных родителей. Президент поддержал. Как и идею выплачивать компенсации по уходу за детьми не только родителям, но и другим близким родственникам, если мать или отец решили выйти на работу. Сегодня тот случай, когда президент говорил совсем мало, а слушал много и с неподдельным интересом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Победители конкурса «Это у нас семейное» станут известны уже в ближайшее время. Экспонаты выставки «Россия» разъедутся по регионам страны. Но на этом ничто не заканчивается. Объединением двух этих событий, как объяснили URA.RU эксперты, Путин показал, что в России есть, чем и кем гордиться, и есть, к чему стремиться. Демография — производная от многих других процессов, в том числе от устойчивой экономики, комфортной окружающей среды и т. д., пояснил в разговоре с URA.RU губернатор Рязанской области Павел Малков. «Когда в семье все хорошо, возникает желание рожать детей, показывать им красоту нашей страны. Такие выставки помогают увидеть, какие интереснейшие проекты реализуются в России, как меняется жизнь в стране, как развивается промышленность, сельское хозяйство, как меняются наши города. Все это формирует фундамент для развития, для решения демографических вопросов, — уверен Малков. — И все, кто побывал на выставке, даже самые скептики понимают и начинают верить в перспективы страны, в будущее своих детей». Дети и на встрече с президентом страны остаются детьми и могут себе позволить чуточку больше, чем взрослые Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это и была цель Путина, по инициативе которого была организована выставка «Россия», пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, и выставка, и такие семейные конкурсы — это ориентир если не для сегодняшних 20-30-летних, многие из которых думают о карьере, о том, чтобы получить от жизни максимально удовольствий, то уж точно для детей и подростков. «В советские годы пропаганда многодетности была мощнейшая. Сегодня у многих рождение детей ассоциируется со снижением уровня жизни. Государству нужно уравновесить эти моменты, — отметил Журавлев. — Поэтому с семьями встречается и реагирует на их чаяния лично президент. Поэтому государство не только через финансовую поддержку (таких мер введено за последние годы очень много), но и через моральную поддержку показывает людям ориентир, чтобы у нас не случилась в стране ситуация, как на Западе, когда люди живут в свое удовольствие, а потом скупают по миру детей из детских домов». Новость по теме Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что свободолюбие и карьеризм 20-30-летних «не нужно переоценивать». Просто представители этого поколения «очень ценят комфорт и атмосферу». Поэтому в отношениях с ними власть и использует подобные сегодняшним коммуникации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решить демографическую проблему и создать культ семьи можно без денег — для этого достаточно увлечь людей и дать им возможность реализовать свои таланты и способности. По сути, такую подсказку властям дали участники конкурса «Это у нас семейное», с которыми президент РФ Владимир Путин встретился 8 июля на ВДНХ на площадке выставки «Россия». Как объяснили URA.RU эксперты, такое ненавязчивое повышение роли семьи будет иметь больший эффект. Выставка «Россия», которая длилась на ВДНХ целых девять месяцев, закрылась в минувшие выходные, но сегодня в пятый раз сюда приехал президент Путин, чтобы пообщаться с организаторами и встретиться с семьями — участниками первого всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Казалось бы, такие разные, но очень близкие по сути встречи: именно на выставке был зажжен семейный очаг и лампады с огнем разъехались по всей стране и даже отправились в другие страны. «Мы стали одной большой семьей», — рассказала директор выставки Наталья Виртуозова. Организаторы не припомнят ни одного дня, чтобы в павильонах не было посетителей — в общей сложности 18,5 млн человек. Люди приходили в любую погоду, а одного из них не остановила даже сломанная нога. Особый интерес «Россия» вызвала у семей с детьми. «Мы точно можем сказать, что будущее России в надежных руках. Наследие выставки будет сохранено. Путину показали проект будущего Национального центра «Россия», который построен на территории столичного ЭКСПО. Современное красивое здание, где в таком же сконцентрированном виде можно будет познакомиться с каждым регионом большой страны. Тема большой страны получила продолжение на встрече с семьями, которые приехали из разных уголков. «102 тыс семейных команд [приняли участие в конкурсе]. Это просто потрясающе, — восхитился Путин, начиная разговор с финалистами. — Меня очень удивило и порадовало, что участники по возрасту очень разные: самому младшему — 5 лет, самому опытному — 91 год. Несмотря на то, кто будет назван победителем, вы все остались вы выигрыше — совместная работа всегда сплачивает». По словам президента, опыт, полученный во время конкурса, будет использован в дальнейшем. «Он важен для укрепления российских семей. Для государства не может быть ничего более важного, чем семья», — заявил Путин. Своими рассказами и впечатлениями участники конкурса подтвердили эти слова. Семья Батодалаевых, Норжиловых и Эрдынеевых (они живут в Забайкальском крае и в Бурятии) — династия педагогов. Батожаргал Норжилов в свои 80 лет до сих пор работает в школе и говорит, что самое большое его богатство — это семья, рожденная 55 лет назад, и дети. Многодетная семья Лакаевых, Новоселовых и Наконечных из Ульяновска — тоже трудовая династия. Только строителей. 136 лет стажа на всех. «Только мама у нас не строитель, — заметила дочь Анастасия. — Но она строит папу». Отец большого семейства Сергей признался, что скептически был настроен на конкурс, но даже его азарт захватил уже после первого этапа. Но для него главное другое: «Хотелось бы, чтобы многодетными у нас было модно, чтобы об этом рассказывали по телевизору, чтобы люди брали с нас пример», — поделился он с Путиным. И глава государства тут же подхватил этот порыв. «Мы с вами единомышленники, — откликнулся он. — Я всегда говорю всем, что нужно поднимать престиж большой семьи». За столом была и еще одна династия — семья Большаковых из Анапы. Ее уникальность в том, что родители, трое из четырех сыновей, плюс невестка — все учителя математики. А представители старшего поколения этой семьи ради конкурса даже сдали нормы ГТО и получили золотые значки. Семья Рыбачевых рассказала Путину о песне, которую ее глава Сергей сочил для конкурса. Простые слова: «Я счастливчик, потому что у меня большая семья, я счастливчик, потому что Россия — Родина моя». Президент, услышав всего две строчки, попросил передать ему эту песню: он уже сам найдет способ запустить ее в ротацию. Общение длилось час с небольшим, и за это время участники конкурса озвучили Путину несколько идей, которые позволят поднять престиж семей. Они предложили создать фонд активных родителей. Президент поддержал. Как и идею выплачивать компенсации по уходу за детьми не только родителям, но и другим близким родственникам, если мать или отец решили выйти на работу. Победители конкурса «Это у нас семейное» станут известны уже в ближайшее время. Экспонаты выставки «Россия» разъедутся по регионам страны. Но на этом ничто не заканчивается. Объединением двух этих событий, как объяснили URA.RU эксперты, Путин показал, что в России есть, чем и кем гордиться, и есть, к чему стремиться. Демография — производная от многих других процессов, в том числе от устойчивой экономики, комфортной окружающей среды и т. д., пояснил в разговоре с URA.RU губернатор Рязанской области Павел Малков. «Когда в семье все хорошо, возникает желание рожать детей, показывать им красоту нашей страны. Это и была цель Путина, по инициативе которого была организована выставка «Россия», пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, и выставка, и такие семейные конкурсы — это ориентир если не для сегодняшних 20-30-летних, многие из которых думают о карьере, о том, чтобы получить от жизни максимально удовольствий, то уж точно для детей и подростков. «В советские годы пропаганда многодетности была мощнейшая. Сегодня у многих рождение детей ассоциируется со снижением уровня жизни. Государству нужно уравновесить эти моменты, — отметил Журавлев. — Поэтому с семьями встречается и реагирует на их чаяния лично президент. Поэтому государство не только через финансовую поддержку (таких мер введено за последние годы очень много), но и через моральную поддержку показывает людям ориентир, чтобы у нас не случилась в стране ситуация, как на Западе, когда люди живут в свое удовольствие, а потом скупают по миру детей из детских домов». Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что свободолюбие и карьеризм 20-30-летних «не нужно переоценивать». Просто представители этого поколения «очень ценят комфорт и атмосферу». Поэтому в отношениях с ними власть и использует подобные сегодняшним коммуникации.