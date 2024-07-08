Путин нашел способ без денег преодолеть демографический кризис

Подсказку дали те, для кого большая семья — норма жизни

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин нашел нематериальный способ справиться с демографической проблемой Фото:

Решить демографическую проблему и создать культ семьи можно без денег — для этого достаточно увлечь людей и дать им возможность реализовать свои таланты и способности. По сути, такую подсказку властям дали участники конкурса «Это у нас семейное», с которыми президент РФ Владимир Путин встретился 8 июля на ВДНХ на площадке выставки «Россия». Как объяснили URA.RU эксперты, такое ненавязчивое повышение роли семьи будет иметь больший эффект.

Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Команда выставки сегодня выдохнула — 9 месяцев работы привели к рождению нового проекта: Национального центра «Россия»
Фото:

Выставка «Россия», которая длилась на ВДНХ целых девять месяцев, закрылась в минувшие выходные, но сегодня в пятый раз сюда приехал президент Путин, чтобы пообщаться с организаторами и встретиться с семьями — участниками первого всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Казалось бы, такие разные, но очень близкие по сути встречи: именно на выставке был зажжен семейный очаг и лампады с огнем разъехались по всей стране и даже отправились в другие страны. «Мы стали одной большой семьей», — рассказала директор выставки Наталья Виртуозова.

Организаторы не припомнят ни одного дня, чтобы в павильонах не было посетителей — в общей сложности 18,5 млн человек. Люди приходили в любую погоду, а одного из них не остановила даже сломанная нога. Особый интерес «Россия» вызвала у семей с детьми. «Мы точно можем сказать, что будущее России в надежных руках.

Наши дети хотят строить комфортные дома, мечтают путешествовать, открывать нашу страну, защищать нашу Родину. Они хотят реализовать себя здесь, в России, и выставка показала, что все возможности для этого в нашей стране есть», — рассказали участники встречи.
Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Каждый из посетителей мог оставить на память свое «сердце» с впечатлениями о выставке
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Наследие выставки будет сохранено. Путину показали проект будущего Национального центра «Россия», который построен на территории столичного ЭКСПО. Современное красивое здание, где в таком же сконцентрированном виде можно будет познакомиться с каждым регионом большой страны.

Тема большой страны получила продолжение на встрече с семьями, которые приехали из разных уголков. «102 тыс семейных команд [приняли участие в конкурсе]. Это просто потрясающе, — восхитился Путин, начиная разговор с финалистами. — Меня очень удивило и порадовало, что участники по возрасту очень разные: самому младшему — 5 лет, самому опытному — 91 год. Несмотря на то, кто будет назван победителем, вы все остались вы выигрыше — совместная работа всегда сплачивает».

Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
79-летняя Валентина Норжилова из Забайкалья покорила президента Владимира Путина, что именно она нашла новость о конкурсе «на просторах интернета»
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По словам президента, опыт, полученный во время конкурса, будет использован в дальнейшем. «Он важен для укрепления российских семей. Для государства не может быть ничего более важного, чем семья», — заявил Путин.

Своими рассказами и впечатлениями участники конкурса подтвердили эти слова. Семья Батодалаевых, Норжиловых и Эрдынеевых (они живут в Забайкальском крае и в Бурятии) — династия педагогов. Батожаргал Норжилов в свои 80 лет до сих пор работает в школе и говорит, что самое большое его богатство — это семья, рожденная 55 лет назад, и дети.

А его супруга Валентина, несмотря на свои 79 лет, оказалась продвинутым интернет-пользователем: именно она нашла информацию о конкурсе и предложила поучаствовать. «Бабушка на просторах интернета нашла информацию», — даже не с удивлением, а скорее с восхищением заметил президент.
Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
На встречу с президентом семья Лакаевых, Новоселовых и Наконечных из Ульяновска приехала в специально созданных костюмах
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многодетная семья Лакаевых, Новоселовых и Наконечных из Ульяновска — тоже трудовая династия. Только строителей. 136 лет стажа на всех. «Только мама у нас не строитель, — заметила дочь Анастасия. — Но она строит папу».

Отец большого семейства Сергей признался, что скептически был настроен на конкурс, но даже его азарт захватил уже после первого этапа. Но для него главное другое: «Хотелось бы, чтобы многодетными у нас было модно, чтобы об этом рассказывали по телевизору, чтобы люди брали с нас пример», — поделился он с Путиным.

Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Семья Большаковых из Апаны все, как один, любители математики
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

И глава государства тут же подхватил этот порыв. «Мы с вами единомышленники, — откликнулся он. — Я всегда говорю всем, что нужно поднимать престиж большой семьи».

За столом была и еще одна династия — семья Большаковых из Анапы. Ее уникальность в том, что родители, трое из четырех сыновей, плюс невестка — все учителя математики. А представители старшего поколения этой семьи ради конкурса даже сдали нормы ГТО и получили золотые значки.

Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Владимиру Путину продемонстрировали сегодня даже родовое дерево
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семья Рыбачевых рассказала Путину о песне, которую ее глава Сергей сочил для конкурса. Простые слова: «Я счастливчик, потому что у меня большая семья, я счастливчик, потому что Россия — Родина моя». Президент, услышав всего две строчки, попросил передать ему эту песню: он уже сам найдет способ запустить ее в ротацию.

Общение длилось час с небольшим, и за это время участники конкурса озвучили Путину несколько идей, которые позволят поднять престиж семей. Они предложили создать фонд активных родителей. Президент поддержал. Как и идею выплачивать компенсации по уходу за детьми не только родителям, но и другим близким родственникам, если мать или отец решили выйти на работу.

Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Сегодня тот случай, когда президент говорил совсем мало, а слушал много и с неподдельным интересом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Победители конкурса «Это у нас семейное» станут известны уже в ближайшее время. Экспонаты выставки «Россия» разъедутся по регионам страны. Но на этом ничто не заканчивается. Объединением двух этих событий, как объяснили URA.RU эксперты, Путин показал, что в России есть, чем и кем гордиться, и есть, к чему стремиться.

Демография — производная от многих других процессов, в том числе от устойчивой экономики, комфортной окружающей среды и т. д., пояснил в разговоре с URA.RU губернатор Рязанской области Павел Малков. «Когда в семье все хорошо, возникает желание рожать детей, показывать им красоту нашей страны.

Такие выставки помогают увидеть, какие интереснейшие проекты реализуются в России, как меняется жизнь в стране, как развивается промышленность, сельское хозяйство, как меняются наши города. Все это формирует фундамент для развития, для решения демографических вопросов, — уверен Малков. — И все, кто побывал на выставке, даже самые скептики понимают и начинают верить в перспективы страны, в будущее своих детей».
Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Дети и на встрече с президентом страны остаются детьми и могут себе позволить чуточку больше, чем взрослые
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Это и была цель Путина, по инициативе которого была организована выставка «Россия», пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, и выставка, и такие семейные конкурсы — это ориентир если не для сегодняшних 20-30-летних, многие из которых думают о карьере, о том, чтобы получить от жизни максимально удовольствий, то уж точно для детей и подростков.

«В советские годы пропаганда многодетности была мощнейшая. Сегодня у многих рождение детей ассоциируется со снижением уровня жизни. Государству нужно уравновесить эти моменты, — отметил Журавлев. — Поэтому с семьями встречается и реагирует на их чаяния лично президент. Поэтому государство не только через финансовую поддержку (таких мер введено за последние годы очень много), но и через моральную поддержку показывает людям ориентир, чтобы у нас не случилась в стране ситуация, как на Западе, когда люди живут в свое удовольствие, а потом скупают по миру детей из детских домов».

Новость по теме
Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что свободолюбие и карьеризм 20-30-летних «не нужно переоценивать». Просто представители этого поколения «очень ценят комфорт и атмосферу». Поэтому в отношениях с ними власть и использует подобные сегодняшним коммуникации.

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Решить демографическую проблему и создать культ семьи можно без денег — для этого достаточно увлечь людей и дать им возможность реализовать свои таланты и способности. По сути, такую подсказку властям дали участники конкурса «Это у нас семейное», с которыми президент РФ Владимир Путин встретился 8 июля на ВДНХ на площадке выставки «Россия». Как объяснили URA.RU эксперты, такое ненавязчивое повышение роли семьи будет иметь больший эффект. Выставка «Россия», которая длилась на ВДНХ целых девять месяцев, закрылась в минувшие выходные, но сегодня в пятый раз сюда приехал президент Путин, чтобы пообщаться с организаторами и встретиться с семьями — участниками первого всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Казалось бы, такие разные, но очень близкие по сути встречи: именно на выставке был зажжен семейный очаг и лампады с огнем разъехались по всей стране и даже отправились в другие страны. «Мы стали одной большой семьей», — рассказала директор выставки Наталья Виртуозова. Организаторы не припомнят ни одного дня, чтобы в павильонах не было посетителей — в общей сложности 18,5 млн человек. Люди приходили в любую погоду, а одного из них не остановила даже сломанная нога. Особый интерес «Россия» вызвала у семей с детьми. «Мы точно можем сказать, что будущее России в надежных руках. Наследие выставки будет сохранено. Путину показали проект будущего Национального центра «Россия», который построен на территории столичного ЭКСПО. Современное красивое здание, где в таком же сконцентрированном виде можно будет познакомиться с каждым регионом большой страны. Тема большой страны получила продолжение на встрече с семьями, которые приехали из разных уголков. «102 тыс семейных команд [приняли участие в конкурсе]. Это просто потрясающе, — восхитился Путин, начиная разговор с финалистами. — Меня очень удивило и порадовало, что участники по возрасту очень разные: самому младшему — 5 лет, самому опытному — 91 год. Несмотря на то, кто будет назван победителем, вы все остались вы выигрыше — совместная работа всегда сплачивает». По словам президента, опыт, полученный во время конкурса, будет использован в дальнейшем. «Он важен для укрепления российских семей. Для государства не может быть ничего более важного, чем семья», — заявил Путин. Своими рассказами и впечатлениями участники конкурса подтвердили эти слова. Семья Батодалаевых, Норжиловых и Эрдынеевых (они живут в Забайкальском крае и в Бурятии) — династия педагогов. Батожаргал Норжилов в свои 80 лет до сих пор работает в школе и говорит, что самое большое его богатство — это семья, рожденная 55 лет назад, и дети. Многодетная семья Лакаевых, Новоселовых и Наконечных из Ульяновска — тоже трудовая династия. Только строителей. 136 лет стажа на всех. «Только мама у нас не строитель, — заметила дочь Анастасия. — Но она строит папу». Отец большого семейства Сергей признался, что скептически был настроен на конкурс, но даже его азарт захватил уже после первого этапа. Но для него главное другое: «Хотелось бы, чтобы многодетными у нас было модно, чтобы об этом рассказывали по телевизору, чтобы люди брали с нас пример», — поделился он с Путиным. И глава государства тут же подхватил этот порыв. «Мы с вами единомышленники, — откликнулся он. — Я всегда говорю всем, что нужно поднимать престиж большой семьи». За столом была и еще одна династия — семья Большаковых из Анапы. Ее уникальность в том, что родители, трое из четырех сыновей, плюс невестка — все учителя математики. А представители старшего поколения этой семьи ради конкурса даже сдали нормы ГТО и получили золотые значки. Семья Рыбачевых рассказала Путину о песне, которую ее глава Сергей сочил для конкурса. Простые слова: «Я счастливчик, потому что у меня большая семья, я счастливчик, потому что Россия — Родина моя». Президент, услышав всего две строчки, попросил передать ему эту песню: он уже сам найдет способ запустить ее в ротацию. Общение длилось час с небольшим, и за это время участники конкурса озвучили Путину несколько идей, которые позволят поднять престиж семей. Они предложили создать фонд активных родителей. Президент поддержал. Как и идею выплачивать компенсации по уходу за детьми не только родителям, но и другим близким родственникам, если мать или отец решили выйти на работу. Победители конкурса «Это у нас семейное» станут известны уже в ближайшее время. Экспонаты выставки «Россия» разъедутся по регионам страны. Но на этом ничто не заканчивается. Объединением двух этих событий, как объяснили URA.RU эксперты, Путин показал, что в России есть, чем и кем гордиться, и есть, к чему стремиться. Демография — производная от многих других процессов, в том числе от устойчивой экономики, комфортной окружающей среды и т. д., пояснил в разговоре с URA.RU губернатор Рязанской области Павел Малков. «Когда в семье все хорошо, возникает желание рожать детей, показывать им красоту нашей страны. Это и была цель Путина, по инициативе которого была организована выставка «Россия», пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, и выставка, и такие семейные конкурсы — это ориентир если не для сегодняшних 20-30-летних, многие из которых думают о карьере, о том, чтобы получить от жизни максимально удовольствий, то уж точно для детей и подростков. «В советские годы пропаганда многодетности была мощнейшая. Сегодня у многих рождение детей ассоциируется со снижением уровня жизни. Государству нужно уравновесить эти моменты, — отметил Журавлев. — Поэтому с семьями встречается и реагирует на их чаяния лично президент. Поэтому государство не только через финансовую поддержку (таких мер введено за последние годы очень много), но и через моральную поддержку показывает людям ориентир, чтобы у нас не случилась в стране ситуация, как на Западе, когда люди живут в свое удовольствие, а потом скупают по миру детей из детских домов». Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что свободолюбие и карьеризм 20-30-летних «не нужно переоценивать». Просто представители этого поколения «очень ценят комфорт и атмосферу». Поэтому в отношениях с ними власть и использует подобные сегодняшним коммуникации.
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