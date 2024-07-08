Си Цзиньпин: позитивная энергия стран позволит прекратить огонь на Украине

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Си Цзиньпин отметил, что странам Запада не хватает "позитивной энергии", чтобы прекратить огонь на Украине
Си Цзиньпин отметил, что странам Запада не хватает "позитивной энергии", чтобы прекратить огонь на Украине Фото:

Прекращения огня на Украине можно достичь только в том случае, если страны Запада будут привносить позитивную энергию. Об этом рассказал председатель КНР Си Цзиньпин. 

«Только когда все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию, появится надежда на скорейшее прекращение огня в этом конфликте», — заявил Си Цзиньпин в ходе разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Слова китайского главы передает Xinhua.

Орбан прибыл в Китай в рамках продолжения «миссии мира». До этого венгерский лидер посетил Киев. Он предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому режим прекращения огня, однако тот отказался. В рамках встреч с лидерами стран Орбан также общался с российским президентом Владимиром Путиным.

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Прекращения огня на Украине можно достичь только в том случае, если страны Запада будут привносить позитивную энергию. Об этом рассказал председатель КНР Си Цзиньпин.  «Только когда все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию, появится надежда на скорейшее прекращение огня в этом конфликте», — заявил Си Цзиньпин в ходе разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Слова китайского главы передает Xinhua. Орбан прибыл в Китай в рамках продолжения «миссии мира». До этого венгерский лидер посетил Киев. Он предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому режим прекращения огня, однако тот отказался. В рамках встреч с лидерами стран Орбан также общался с российским президентом Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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