Си Цзиньпин: позитивная энергия стран позволит прекратить огонь на Украине

Прекращения огня на Украине можно достичь только в том случае, если страны Запада будут привносить позитивную энергию. Об этом рассказал председатель КНР Си Цзиньпин.
«Только когда все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию, появится надежда на скорейшее прекращение огня в этом конфликте», — заявил Си Цзиньпин в ходе разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Слова китайского главы передает Xinhua.
Орбан прибыл в Китай в рамках продолжения «миссии мира». До этого венгерский лидер посетил Киев. Он предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому режим прекращения огня, однако тот отказался. В рамках встреч с лидерами стран Орбан также общался с российским президентом Владимиром Путиным.
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