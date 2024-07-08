Орбан рассказал, в какую страну поехал после визита в Китай. Фото

Орбан отправился в Вашингтон
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан отправился на переговоры в Вашингтон Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях видео, на котором он едет в Вашингтон. Ранее политик посетил Украину, Россию и Китай.

«Следующая остановка — Вашингтон», — написал Виктор Орбан в истории в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).

После того как Венгрия стала председательствовать в ЕС, Орбан отправился в турне по разным странам. Так, он посетил Киев, Москву и Пекин, чтобы обсудить с лидерами государств украинский конфликт и способы его урегулирования.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях видео, на котором он едет в Вашингтон. Ранее политик посетил Украину, Россию и Китай. «Следующая остановка — Вашингтон», — написал Виктор Орбан в истории в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). После того как Венгрия стала председательствовать в ЕС, Орбан отправился в турне по разным странам. Так, он посетил Киев, Москву и Пекин, чтобы обсудить с лидерами государств украинский конфликт и способы его урегулирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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