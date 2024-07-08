Политика Орбан рассказал, в какую страну поехал после визита в Китай. Фото Орбан отправился в Вашингтон 08 июля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 + Виктор Орбан отправился на переговоры в Вашингтон Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях видео, на котором он едет в Вашингтон. Ранее политик посетил Украину, Россию и Китай. «Следующая остановка — Вашингтон», — написал Виктор Орбан в истории в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). После того как Венгрия стала председательствовать в ЕС, Орбан отправился в турне по разным странам. Так, он посетил Киев, Москву и Пекин, чтобы обсудить с лидерами государств украинский конфликт и способы его урегулирования. Скриншот: соцсети Виктора Орбана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях видео, на котором он едет в Вашингтон. Ранее политик посетил Украину, Россию и Китай. «Следующая остановка — Вашингтон», — написал Виктор Орбан в истории в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). После того как Венгрия стала председательствовать в ЕС, Орбан отправился в турне по разным странам. Так, он посетил Киев, Москву и Пекин, чтобы обсудить с лидерами государств украинский конфликт и способы его урегулирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям