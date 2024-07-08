Виктор Орбан отправился на переговоры в Вашингтон
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях видео, на котором он едет в Вашингтон. Ранее политик посетил Украину, Россию и Китай.
«Следующая остановка — Вашингтон», — написал Виктор Орбан в истории в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).
После того как Венгрия стала председательствовать в ЕС, Орбан отправился в турне по разным странам. Так, он посетил Киев, Москву и Пекин, чтобы обсудить с лидерами государств украинский конфликт и способы его урегулирования.
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