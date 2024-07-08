Валя Карнавал задолжала налоговой более 200 тысяч рублей

Певица и TikTok-блогер Валя Карнавал задолжала ФНС больше 200 тысяч рублей. Налоговая также предупредила девушку, пригрозив ей блокировкой счета, пишет telegram-канал Shot.
«ФНС выставила блогерше счет на 241 тысячу рублей и отправила предупреждение, что если она и дальше будет игнорировать оплату налогов, ей могут заблочить счет в банке или вовсе не выпустить за границу», — пишет telegram-канал. Однако пиар-менеджер Вали Карнавал заявил каналу, что задолженностей быть не должно, а налоги платятся регулярно.
Ранее ФНС начала активно проверять блогеров и артистов на уплату налогов. В июне Карнавал заявила, что ее личный бухгалтер контролирует все операции, поэтому ей нечего бояться.
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