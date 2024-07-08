Валя Карнавал задолжала налоговой более 200 тысяч рублей

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Фестиваль "Верный Отличник". Екатеринбург, валя карнавал
Вале Карнавал могут заблокировать счет в банке, передает Shot Фото:

Певица и TikTok-блогер Валя Карнавал задолжала ФНС больше 200 тысяч рублей. Налоговая также предупредила девушку, пригрозив ей блокировкой счета, пишет telegram-канал Shot.

«ФНС выставила блогерше счет на 241 тысячу рублей и отправила предупреждение, что если она и дальше будет игнорировать оплату налогов, ей могут заблочить счет в банке или вовсе не выпустить за границу», — пишет telegram-канал. Однако пиар-менеджер Вали Карнавал заявил каналу, что задолженностей быть не должно, а налоги платятся регулярно.

Ранее ФНС начала активно проверять блогеров и артистов на уплату налогов. В июне Карнавал заявила, что ее личный бухгалтер контролирует все операции, поэтому ей нечего бояться.

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Певица и TikTok-блогер Валя Карнавал задолжала ФНС больше 200 тысяч рублей. Налоговая также предупредила девушку, пригрозив ей блокировкой счета, пишет telegram-канал Shot. «ФНС выставила блогерше счет на 241 тысячу рублей и отправила предупреждение, что если она и дальше будет игнорировать оплату налогов, ей могут заблочить счет в банке или вовсе не выпустить за границу», — пишет telegram-канал. Однако пиар-менеджер Вали Карнавал заявил каналу, что задолженностей быть не должно, а налоги платятся регулярно. Ранее ФНС начала активно проверять блогеров и артистов на уплату налогов. В июне Карнавал заявила, что ее личный бухгалтер контролирует все операции, поэтому ей нечего бояться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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