Власти РФ хотят вернуть невозвратные тарифы в отелях

Министерство экономического развития планирует ввести законопроект о невозвратных тарифах в отелях. Предполагается, что он будет введен с 1 марта 2025 года. В этом случае туристы при бронировании отеля не смогут вернуть себе деньги, если внезапно откажутся от заселения. При этом законопроектом предлагается внести ряд ном, которые позволят россиянам вернуть деньги в особых случаях.
«Минэкономразвития доработало законопроект, которым предлагает узаконить право гостиниц вводить невозвратные тарифы. Новая версия документа 2 июля была направлена в Минюст. В пресс-службе министерства это подтвердили», — уточнили журналисты РБК. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции.
Отмечается, что законопроект был предложен в связи с убытками, которые гостиницы несут из-за отмены бронирований. В среднем в год владельцы теряют до 20 миллиардов рублей, уточняют авторы законодательной инициативы. Недавно документ обновился, в него внесли исключительные нормы, которые позволят туристам вернуть деньги за бронирование. Такими являются случаи болезни или летального исхода туриста, а также его родственников.
Ранее URA.RU собрало в одном материале туристические маршруты, которые позволят россиянам необычно и увлекательно провести летний досуг. Они включают как внутренние, так и зарубежные поездки.
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