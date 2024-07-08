В Магаданской области разрешили убивать бездомных животных

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Место, где погиб Ильян Абдрафиков. Свердловская область, Камышлов, злая собака, частный дом, сторожевая собака, бойцовская собака
Закон, позволяющий умерщвлять бездомных животных вступает в силу 15 июля Фото:

Глава Магаданской области Сергей Носов подписал закон, согласно которому в регионе будет разрешено убийство бродячих животных. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Умерщвлять животных запрещено. За исключением тех случаев, когда: необходимо прекратить непереносимые физические страдания; <…> обнаружены болезни, опасные для животных или человека, <…> установлен факт причинения вреда жизни и здоровью человека; <…> животное признано невостребованным», — говорится в документе.

Уточняется, что сначала животных без владельцев будут отлавливать и передавать в пункты временного содержания. После 10-дневного карантина им постараются найти новых хозяев. Закон вступит в силу 15 июля.

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Глава Магаданской области Сергей Носов подписал закон, согласно которому в регионе будет разрешено убийство бродячих животных. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Умерщвлять животных запрещено. За исключением тех случаев, когда: необходимо прекратить непереносимые физические страдания; <…> обнаружены болезни, опасные для животных или человека, <…> установлен факт причинения вреда жизни и здоровью человека; <…> животное признано невостребованным», — говорится в документе. Уточняется, что сначала животных без владельцев будут отлавливать и передавать в пункты временного содержания. После 10-дневного карантина им постараются найти новых хозяев. Закон вступит в силу 15 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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