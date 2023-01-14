14 января 2023
13 января 2023

Спикер думы Сургута раскрыл губернатору ХМАО главное увлечение депутатов

Спикер думы Сургута: корпоративный вид спорта у депутатов — волейбол
© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение вырубки ботанического сада на территории парка
Депутаты думы Сургута два раза в неделю в волейбол играют с молодежной палатой города Фото:

Депутаты думы Сургута два раза в неделю играют в волейбол с молодежной палатой города. Об этом председатель думы Максим Слепов рассказал на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«У депутатов думы города Сургута корпоративный вид спорта — волейбол. Проводим с молодежной палатой спортивные баталии», — рассказал Слепов. Трансляция мероприятия велась на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа уточнила, кто лидирует. «Надеюсь, вы проигрываете?» — пошутила Комарова. «Иногда бывает, но не всегда», — ответил спикер думы.

Ранее URA.RU писало о том, что председатель думы ХМАО Борис Хохряков посетил матч хоккейной команды «Югра» вместе с депутатом Госдумы Павлом Завальным и мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным. Хоккеисты из ХМАО обыграли казанский «Барс».

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Депутаты думы Сургута два раза в неделю играют в волейбол с молодежной палатой города. Об этом председатель думы Максим Слепов рассказал на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «У депутатов думы города Сургута корпоративный вид спорта — волейбол. Проводим с молодежной палатой спортивные баталии», — рассказал Слепов. Трансляция мероприятия велась на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте». Глава округа уточнила, кто лидирует. «Надеюсь, вы проигрываете?» — пошутила Комарова. «Иногда бывает, но не всегда», — ответил спикер думы. Ранее URA.RU писало о том, что председатель думы ХМАО Борис Хохряков посетил матч хоккейной команды «Югра» вместе с депутатом Госдумы Павлом Завальным и мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным. Хоккеисты из ХМАО обыграли казанский «Барс».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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