В Свердловской области простятся с участником спецоперации на Украине

17 января 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Прощание пройдет 18 января в 11 часов в ДК «Горняк» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Североуральске Свердловской области 18 января простятся с погибшим на спецоперации Юрием Удовицой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Североуральского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые жители Североуральского городского округа. 18 января в поселке Калья состоится прощание с погибшим воином, нашим земляком Юрием Андреевичем Удовицой, исполнявшим свой воинский долг в ходе спецоперации», — говорится в сообщении. Прощание с бойцом состоится в ДК «Горняк» в 11 часов. «Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами», — добавили в пресс-службе. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.

В Североуральске Свердловской области 18 января простятся с погибшим на спецоперации Юрием Удовицой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Североуральского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые жители Североуральского городского округа. 18 января в поселке Калья состоится прощание с погибшим воином, нашим земляком Юрием Андреевичем Удовицой, исполнявшим свой воинский долг в ходе спецоперации», — говорится в сообщении. Прощание с бойцом состоится в ДК «Горняк» в 11 часов. «Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами», — добавили в пресс-службе. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.