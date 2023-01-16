В Свердловской области простятся с участником спецоперации на Украине

В Североуральске Свердловской области 18 января простятся с погибшим на спецоперации Юрием Удовицой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Североуральского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые жители Североуральского городского округа. 18 января в поселке Калья состоится прощание с погибшим воином, нашим земляком Юрием Андреевичем Удовицой, исполнявшим свой воинский долг в ходе спецоперации», — говорится в сообщении.
Прощание с бойцом состоится в ДК «Горняк» в 11 часов. «Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами», — добавили в пресс-службе.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.
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